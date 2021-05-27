На полигоне "Широкий лан" успешно испытали новейший снаряд для "Градов"

В Николаевской области на полигоне "Широкий Лан" прошли испытания нового снаряда для реактивной системы залпового огня "Град". Изготовление "Тайфун-1" происходило в тесной кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины.

По словам технического руководителя испытаний, пуски прошли с использованием штатной боевой машины БМ-21.

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Испытания нового украинского снаряда

В Николаевской области на полигоне "Широкий Лан" успешно провели испытательные пуски украинских снарядов калибра 122 миллиметра "Тайфун-1" для реактивной системы залпового огня "Град".

Опытные образцы этого вооружения разработало предприятие "КБ "Южное" имени Янгеля" (Днепр) на выполнение договора с Минобороны.

Для получения в режиме реального времени телеметрической информации с борта реактивных снарядов во время их полета использовали наземный мобильный измерительный пункт, который также создало предприятие.

Кто принимал участие в изготовлении снаряда

Изготовление реактивного снаряда "Тайфун-1" происходило в тесной кооперации предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса.

В частности, в процессе участвовали:

Павлоградский механический завод,

предприятия "ПО "Южный машиностроительный завод",

"НПО "Павлоградский химический завод",

"НПК "Фотоприбор",

"ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов".

Ранее на полигоне "Широкий Лан" начались испытания 155-миллиметровой САУ "Богдана" . Из нее уже более 50 выстрелов.



На полигоне успешно испытали новейший украинский снаряд / Фото АрмияInform