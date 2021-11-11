Об этом рассказал грузинский политолог Лаша Тугуши в эфире 24 канала. По его словам, некоторых митингующих уже отпустили.
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По мнению Тугуши, ловить сторронников Саакашвили на улице глупо, ведь это никому не поможет. В то же время, такой стиль поведения не свойственен Грузии, ведь сильно бьет по демократии страны и разрушает ее правовую систему.
Много каких-то процессуальных нарушений. Это похоже на какую-то политическую истерику.
Тугуши также выразил надежду, что всех задержанных митингующих отпустят уже в ближайшее время.
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Политолог рассказал о задержании митингующих в Грузии: смотрите видео
Саакашвили в тюрьме: что известно
- Михеил Саакашвили вернулся в Грузию после почти 8 лет отсутствия. Его сразу задержали и заключили в тюрьму в Руставе.
- Впоследствии политик объявил голодовку. Из-за этого у Саакашвили начали появляться провалы в памяти. В начале ноября политик написал письмо из грузинской тюрьмы, в котором сообщил о плохих результатах анализов.
- Михеил Саакашвили 11 ноября решил прекратить свою голодовку. Политик заявил, что он стал орудием борьбы против его страны.
- В Грузии обнародовали видео, на котором Саакашвили силой заносят в тюремную больницу. Людмила Денисова заявила, что это "свидетельствует о факте пыток".
- Саакашвили в октябре также написал письмо мэру Львова Андрею Садовому, в котором поблагодарил за слова поддержки. Также политик заявил, что он надеется "в ближайшее время вернуться" в Украину.