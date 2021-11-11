Об этом рассказал грузинский политолог Лаша Тугуши в эфире 24 канала. По его словам, некоторых митингующих уже отпустили.

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По мнению Тугуши, ловить сторронников Саакашвили на улице глупо, ведь это никому не поможет. В то же время, такой стиль поведения не свойственен Грузии, ведь сильно бьет по демократии страны и разрушает ее правовую систему.

Много каких-то процессуальных нарушений. Это похоже на какую-то политическую истерику. Лаша Тугуши политолог

Тугуши также выразил надежду, что всех задержанных митингующих отпустят уже в ближайшее время.

Обратите внимание! В Тбилиси 11 ноября сторонники заключенного Михеила Саакашвили в очередной раз вышли на протест. Организаторы утверждают, что среди участников есть пострадавший.

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