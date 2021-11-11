Про це розповів грузинський політолог Лаша Тугуші в ефірі 24 каналу. За його словами, декого з мітингувальників вже відпустили.
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На думку Тугуші, ловитиприхильників Саакашвілі на вулиці нерозумно, адже це нікому не допоможе. Водночас такий стиль поведінки не властивий Грузії, адже сильно б'є по демократії країни та руйнує її правову систему.
Багато якихось процесуальних порушень. Це схоже на якусь політичну істерику.
Тугуші також висловив сподівання, що усіх затриманих мітингувальників відпустять вже найближчим часом.
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Політолог розповів про затримання мітингувальників у Грузії: дивіться відео
Саакашвілі у в'язниці: що відомо
- Міхеіл Саакашвілі у жовтні повернувся до Грузії після майже 8 років відсутності. Його одразу затримали й запроторили до в'язниці у Руставі.
- Згодом політик оголосив голодування. Через це у Саакашвілі почали з'являтися провали в пам'яті. На початку листопада політик написав листа із грузинської в'язниці, в якому повідомив про погані результати аналізів.
- Міхеїл Саакашвілі 11 листопада вирішив припинити своє голодування. Політик заявив, що воно стало знаряддям боротьби проти його країни.
- У Грузії оприлюднили відео, на якому Саакашвілі силоміць заносять у в'язничну лікарню. Людмила Денісова заявила, що це "засвідчує факт катування".
- Саакашвілі у жовтні також написав листа меру Львова Андрію Садовому, у якому подякував за слова підтримки. Також політик заявив, що він сподівається "найближчим часом повернутись" в Україну.