"Политическая расправа": адвокаты Януковича считают, что Верховный Суд поспешил

Верховный Суд подтвердил приговор Виктору Януковичу о госизмене. Адвокаты экс-президента уверены, что юстиция поспешила с решением.

Соответствующее решение приняли, чтобы якобы не допустить его участия в процессе. Об этом заявил Виталий Сердюк – адвокат Януковича.

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Он подтвердил, что Верховный Суд якобы целенаправленно спешил вынести приговор Януковичу, потому что он не ждал ответа министерства иностранных дел России.

Адвокат заявил о политической расправе над Януковичем

Сердюк заявил, что был положительный ответ от России, поэтому организация видеосвязи – вполне возможна. Следовательно, как утверждает адвокат, Верховный Суд не использовал возможности обеспечения права участника процесса на защиту.

Правильнее сказать, он его нарушил. Это – еще один аргумент в пользу незаконности всего судебного процесса и в подтверждение политической расправы над Виктором Януковичем,

– сказал Сердюк.

Ранее он также сообщил, что Янукович отозвал своих защитников от участия в рассмотрении кассаций на приговор суда по делу о госизмене.

Приговор Януковичу за государственную измену: что известно

Виктора Януковича за государственную измену приговорили в январе 2019 года к 13 годам заключения.

Несколько раз его защитники подавали апелляции на соответствующее решение. Последнее обращение направили в Верховный суд.

Однако апелляцию оставили без удовлетворения, а приговор – без изменений.

Бывший президент заявил, что его адвокаты не могут обеспечить его права на защиту и отозвал их.

В то же время Верховный Суд отказ от адвокатов не принял.

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