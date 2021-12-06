Заявление об отводе подал адвокат Александр Корнага, однако суд не увидел оснований для того, чтобы рассмотреть это ходатайство. Соответствующие решения коллегия судей приняла 6 декабря.
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Суд не принял отказ Януковича от адвокатов
Верховный суд рассматривает кассационные жалобы защиты Януковича относительно решения судов двух инстанций о государственной измене.
Суд получил несколько заявлений от самого Януковича и платного адвоката Игоря Федоренко.
Именно последний сообщил судье, что в рамках этого дела беглый президент отказывается от платных адвокатов и от государственного Рябовола. Последнему даже сообщил об отводе.
Кроме того, Янукович еще сделал ряд заявлений, в частности:
- что "ищет адвоката, который будет продолжать оказывать ему правовую помощь во время кассационного рассмотрения этого дела;
- "рассматривает альтернативный вариант (своего – 24 канал) участия в кассационном рассмотрении", поэтому написал заявление в Посольство Украины в России, чтобы ему оформили и выдали паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- в Государственную налоговую службу для получения электронной цифровой подписи для участия в судебном заседании;
- призвал суд объявить перерыв в кассационном рассмотрении этого дела для предоставления ему возможности поиска защитника".
Суд, рассмотрев заявление об отводе Рябовола, и отказа от защитников, постановил: в удовлетворении заявленного Януковичем отвода защитнику Рябоволу – отказать. Отказать Януковичу и в принятии отказа от защитников Баклуша, Биленко, Горошинского, Рябовола, Сердюка, Федоренко, Фозекош,
– заявил председательствующий судья Андрей Чистик.
Адвокат ходатайствовал об отводе одного из судей
Адвокат Александр Корнага направил в адрес суда заявление об отводе одного из судей коллегии – Николая Мазура.
Причиной он указал интервью, которое опубликовано на сайте kp.ua. В нем Мазур якобы 9 ноября 2017 года высказал личную предвзятую позицию относительно Януковича.
Я никогда не давал интервью изданию kp.ua. На этом сайте, судя по распечатке, содержится текст интервью, который я предоставлял другому интервью – Цензор.нет. Но на самом деле в оригинальном интервью никаких высказываний относительно Януковича нет. Я не делал таких высказываний,
– заверил Мазур.
Именно поэтому Мазур уточнил, что интервью, предоставленное адвокатом, не соответствует действительности, поэтому он не увидел оснований для самоотвода.
Известно, что суд перешел к стадии заслушивания доводов стороны обвинения по этим кассационным жалобам.
Коротко о деле Януковича
- В начале 2019 года Януковича приговорили к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны России. Соответствующее решение принял Оболонский районный суд Киева.
- Однако его признали невиновным по обвинению в нарушении территориальной целостности Украины.
- Впоследствии Янукович подал апелляцию. Однако Киевский апелляционный суд оставил приговор в силе.
- Именно после этого беглый президент решил обжаловать решение в Верховном суде.
- 6 декабря Виктор Янукович отозвал своих адвокатов по делу о государственной измене. Соответствующий поступок он совершил якобы "из-за невозможности обеспечения его права на защиту в условиях, созданных Верховным судом".
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