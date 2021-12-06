Заяву про відвід подав адвокат Олександр Корнага, проте суд не побачив підстав для того, щоб розглянути це клопотання. Відповідні рішення колегія суддів ухвалила 6 грудня.

До теми Янукович відкликав своїх захисників у касації справи про держзраду

Суд не прийняв відмову Януковича від адвокатів

Верховний суд розглядає касаційні скарги захисту Януковича щодо рішення судів двох інстанцій про державну зраду.

Суд отримав декілька заяв від самого Януковича та платного адвоката Ігоря Федоренка.

Саме останній повідомив судді, що у рамках цієї справи президент-втікач відмовляється від платних адвокатів та від державного Рябовола. Останньому навіть повідомив про відвід.

Окрім того, Янукович ще зробив низку заяв, зокрема:

що "шукає адвоката, який буде продовжувати надавати йому правову допомогу під час касаційного розгляду цієї справи;

"розглядає альтернативний варіант (своєї – 24 канал) участі у касаційному розгляді", тому написав заяву у Посольство України в Росії, щоб йому оформили та видали паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

до Державної податкової служби для отримання електронного цифрового підпису для участі у судовому засіданні;

закликав суд оголосити перерву у касаційному розгляді цієї справи для надання йому можливості пошуку захисника".

Суд, розглянувши заяву про відвід Рябовола, і відмови від захисників, постановив: у задоволенні заявленого Януковичем відводу захиснику Рябоволу – відмовити. Відмовити Януковичу і у прийнятті відмови від захисників Байдика, Біленка, Горошинського, Рябовола, Сердюка, Федоренка, Фозекош,

– заявив головуючий суддя Андрій Чистик.

Адвокат клопотав про відведення одного з суддів

Адвокат Олександр Корнага скерував на адресу суду заяву про відвід одного з суддів колегії – Миколи Мазура.

Причиною він вказав інтерв'ю, яке опубліковане на сайті kp.ua. У ньому Мазур нібито 9 листопада 2017 року висловив особисту упереджену позицію щодо Януковича.

Я ніколи не надавав інтерв'ю виданню kp.ua. На цьому сайті, судячи з роздруківки, міститься текст інтерв'ю, який я надавав іншому інтерв'ю – Цензор.нет. Та насправді в оригінальному інтерв'ю жодних висловів щодо Януковича не міститься. Я не робив жодних таких висловів,

– запевнив Мазур.

Саме тому Мазур уточнив, що інтерв'ю, надане адвокатом, не відповідає дійсності, тому він не побачив підстав для самовідводу.

Відомо, що суд перейшов до стадії заслуховування доводів сторони обвинувачення по цих касаційних скаргах.

Коротко про справу Януковича

На початку 2019 року Януковича засудили до 13 років ув'язнення через державну зраду й пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Росії. Відповідне рішення ухвалив Оболонський районний суд Києва.

Проте його визнали невинним за обвинуваченням у порушенні територіальної цілісності України.

Згодом Янукович подав апеляцію. Проте Київський апеляційний суд залишив вирок у силі.

Саме після цього президент-втікач вирішив оскаржувати рішення у Верховному суді.

6 грудня Віктор Янукович відкликав своїх адвокатів у справі про державну зраду. Відповідний вчинок він зробив нібито "через неможливість забезпечення його права на захист в умовах, створених Верховним судом".

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