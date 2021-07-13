Политико-деловой хаб Павлюка: с кем тайно встречается куратор "слуг"

Всегда интересно посмотреть, кто посещает Офис Президента. Есть люди, которые бегают в неприметный дворик – с черного входа в офис, ведь они не хотят "светиться".

Там есть доверенный человек – друг президента. Иногда ему приносят тяжелые сумки, а дальше в офис бегает уже он. Журналисты Bihus.Info длительное время наблюдали за двориком. Они посмотрели, кто туда бегает решать вопросы.

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В новостях традиционно показывают парадный вход Офиса Президента. Но есть еще и неприметный боковой. Возле него, в доме, создали офис неформального куратора депутатов от "Слуги народа" – офис группы Ильи Павлюка.

Офис группы Павлюка

Зимой журналисты делали расследование, показывали как депутаты "Слуги народа" регулярно ходят в офис перед голосованием. Показывали, за что и в чьих интересах они потом голосуют (спойлер – в интересах Рината Ахметова, которого группа обслуживала). Затем Офис генпрокурора открыл уголовное дело в отношении влияния на депутатов.

И депутаты сразу же прекратили туда ходить и начали голосовать без подсказок? Нет. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил действия своих депутатов. Мол, бегает группа его депутатов к теневому куратору.



Илья Павлюк / Фото "Деловая столица"

Весной, уже после возбужденного Генпрокуратурой дела, расследователи вернулись к этому дворику. Более того, Зеленский очень много и уверенно говорил о санкциях и олигархах.

Во дворике под Офисом Президента слова главы государства воспринимаются особенно саркастически. Ведь там и олигархи, и влияние на политиков, и теневые назначения, и откровенный криминал. Хуже всего то, что президент прекрасно об этом знает, но молчит. Ведь это только врагам – закон, а давним друзьям – все.

Давний друг для Зеленского

Бизнесмена Павлюка называют именно таким давним другом Зеленского. А еще – известным контрабандистом и руководителем группы народных депутатов от "Слуги народа".

"Я простой человек, занимаюсь сельским хозяйством", – говорил Павлюк. Вот только депутатов у Павлюка, похоже, выращивать получается лучше, чем кукурузу. Он занимается этим еще с 2019 года.

Политику часто сравнивают с партией в шахматы. То что происходит в "Слуге народа" – это очень такая хаотичная партия. Но все равно там есть и свой король, даже короли, и конь – это в частности Павлюк.

Теневые функционеры Зеленского

Перед президентскими выборами в штабе Зеленского собралась команда, которую широкой публике не слишком показывали. Некие теневые функционеры. Каждый делал свой вклад в победу Зеленского. Среди них был и Павлюк. Он координировал работу штаба в регионах:

"натаскивал" лидеров местных ячеек;

отвечал за финансы и избирательные комиссии.

Скандалы, связанные с Павлюком, продолжились и после выборов. Опять вспоминали влияние на таможню и начали вспоминать влияние на депутатов. Зеленского это опять таки почему-то устраивало. В результате в группе "простого человека" оказалось около 30 нардепов.

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Под Новый год журналисты сняли под офисом Павлюка очередь из нардепов, которые приходили перед важными голосованиями, на которых они, после визитов, синхронно как котики нажимали нужные кнопки. Но кнопки, которые нужны не Зеленскому, а Ахметову.

Поездки Ахметова в офис Павлюка

Приезд автомобиля ахметовского "Метинвеста" в офис Павлюка в принципе окончательно снял все вопросы. А сам Павлюк, в перерывах между встречами, не менее регулярно преодолевал отрезок "мой офис – офис Зеленского". Там идти примерно 20 секунд.

Вообще Ахметов, пожалуй, самый близкий для ОП олигарх, который после победы Зеленского стал немного равнее равных. Украинского президента это устраивает хотя бы потому, что на фоне всех громких заявлений, расследований ГПУ, заседаний СНБО, "крестовых походов" то на олигархов, то на контрабандистов, у Павлюка все замечательно.



Ахметов – самый близкий к ОП олигарх / Фото Liga.net

Войны ОП "трепали" конкурентов Павлюка, а вот его влияние стало только больше. Ураганы обходят этот дворик под ОП, а вот журналисты-расследователи – нет. После окончания заседания Верховной Рады 28 апреля в 15:00 из офиса Павлюка вышла народный депутат "слуги" Маргарита Шол.

Шол – член аграрного комитета, но есть большие сомнения, что обсуждали рекордные надои или план посевной. В тот день парламент проголосовал за основной документ земельной реформы. Шол – соавтор соответствующего законопроекта.

Одна из норм принятого законопроекта звучит так: "С целью отделения таких объектов от санитарно-технических зон от территорий жилой застройки в черте запрещают строительство объектов социальной инфраструктуры и других объектов". Обратите внимание, ее зачитал Сергей Бунин, тоже из группы Павлюка. Что этот тезис означает на практике?

Связь Ахметова и земельной реформы

"Метинвест" Рината Ахметова владеет огромными горно-обогатительного комбината. Вокруг – куча земли, так называемые "санитарно-защитные зоны". Терять кучу земли – не хочется, а приватизировать их – хочется. Ранее сделать это было невозможно, а сейчас "это даст возможность для выкупа участков и других объектов недвижимого имущества для размещения горнодобывающих зон, связанных с производством полезных ископаемых".

"Горно-обогатительный комбинат", а это – уже бизнес Ахметова – большой земельный подарок. Без него, как сказали в "Слуге народа", группа Павлюка за законопроект голосовать отказывалась. Поэтому пришлось в очередной раз идти на уступки, выгодные для олигарха. Правда теперь, услышав контекст, визит депутата Шол в офис Павлюка выглядит уже как-то иначе.

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Не заставили себя ждать и Сергей Бунин, который и зачитывал важные для Ахметова правки с трибуны, и Олег Марусяк. Они вообще какие-то визитеры-рецидивисты. Иногда журналистам казалось, что они жили в дворике еще с зимы. Также приходила "слуга" Елена Лис.



Сергей Бунин и Олег Марусяк / Фото Bihus.Info

Дмитрий Соломчук, которого называли одним из кураторов "павлюковцев" в Раде, зимой тоже ходил в офис к Павлюку. Но сейчас он утверждает, что ничего о нем не знает.

Из офиса Павлюка 27 апреля в 9:40 вышел депутат правящей партии Андрей Холодов. Через 5 минут вышел и мужчина, похожий на еще одного "слугу народа", члена антикоррупционного комитета Рады Валерий Стернийчук.

Именно тогда решали судьбу состава комиссии, которая должна была отобрать руководство нового органа – Бюро экономической безопасности. Это бюро будет расследовать преступления, которые совершит бизнес. Павлюк – официально бизнесмен, поэтому его, очевидно, волнует судьба этого влиятельного нового органа.

Чем еще интересен Холодов

Холодов, вместе с еще одним депутатом "группы Павлюка" Юлией Диденко, подавали свою кандидатуру в комиссию, которая отбирает руководство соответствующего органа, на следующий день после визита.

Но Холодов в этой истории нам интересен не только в этом контексте. Еще он интересен, потому что он кум Виктора Медведчука. Его жена Оксана Марченко крестила ребенка депутата. И это не единственный человек из окружения Медведчука, который в последнее время появляется рядом с Павлюком.

Есть еще одна интересная локация, где у Павлюка происходили очень странные, законспирированные, важные встречи. На стоянке гостиницы "Украина" 28 мая в 11:00 Павлюк кого-то долго ждал. Он приехал на эту встречу сам.

Наконец к нему пришел мужчина. Они обменялись несколькими словами, посмеялись. Затем началось что-то странное: смотрели вместе в телефон, пешком ходили в разные стороны по стоянке.



Странная встреча Павлюка / Фото Bihus.Info

Встреча, которую Павлюк так ждал, тоже странно закончилась – телефонным разговором с кем-то и минимумом слов с собеседником.

Уже 8 июня Павлюк снова кого-то долго ждал. Он поговорил по телефону и сел в автомобиль. Новая похожая встреча состоялась 14 июня. Парень что-то передал Павлюку и покинул стоянку.

Таинственный гость Павлюка, фактически курьер, привозил ему телефон. Павлюк с кем-то говорил, парень забирал телефон и уезжал. Телефонный собеседник Павлюка настолько важен, что даже его курьера нардепу приходится ждать.

Кто же тот таинственный юноша

Таинственный юноша – Ян Марченко. Он – бывший помощник народного депутата Тараса Козака – ближайшего соратника Виктора Медведчука. Сейчас Козак из-за дела и санкций скрывается где-то на линии между Россией и Беларусью.

Марченко близок и к самому Медведчуку. Именно на него оформлялись фирмы, которые использовались в бизнес-империи пророссийского нардепа. На Яна Марченко был записан и "Клуб Казак" – это структура, которая фактически захватила кусок заповедного Труханова острова в Киеве под тренировочную базу для телохранителей Виктора Медведчука.

Короче Ян Марченко – человек из окружения, очень близкого окружения Медведчука. Кого именно Марченко мог по телефону стыковать с Павлюком в режиме таинственности и в стиле детективных сериалов? Логично предположить, что это либо Тарас Козак, либо сам Виктор Медведчук. Более того, зимой в соцсетях публиковали фото встречи Козака и Павлюка в аэропорту. А в кулуарах тем временем ходили слухи, что Павлюк готовится объединить свою группу с ОПЗЖ.

Павлюк может быть переговорщиком между ОП и ОПЗЖ

Человек, который координирует 30 нардепов президентской партии, ходил в друзьях Зеленского еще во время выборов. А после них часто ходит в Офис Президента – встречается с представителем Медведчука и Козака, которых публично ОП всячески осуждает.

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Журналистам Bihus.Info кажется, что Павлюк может быть тайным переговорщиком между ОП и депутатами ОПЗЖ. Расследователи прислали в Офис Президента официальное письмо с вопросом о том, так ли это. На момент выхода эфира ответы они так и не получили.

Что Голомша забыл в офисе Павлюка

Возле офиса Павлюка 26 апреля встретили Николая Голомшу. Он – бывший заместитель генерального прокурора, который попал в ГПУ в тяжелое для страны время – сразу после революции.

Тогда как раз на Генпрокуратуру были огромные надежды. Ведь преступления президента-беглеца Виктора Януковича и его окружения надо доказать, активы – найти и арестовать, украденное имущество – вернуть. И ситуация ничем не закончилась. Голомша просидел в кресле не очень долго – из ГПУ он пошел в лидеры партии "Патриот".



Николай Голомша / Фото Bihus.Info

Возможный ответ на вопрос, что он мог забыть в офисе Павлюка появился уже через 3 дня. Верховная Рада назначила министром энергетики Германа Галущенко. Кандидатуру министра искали полгода – проваливали голосование за голосованием, а Галущенко выбрали сразу.

Иронично, но до осени 2020 года Галущенко занимал руководящую должность в "Патриоте" Николая Голомши, который за несколько дней до назначения своего соратника наведывался в офис Павлюка. Голомша у Павлюка появлялся очень часто: иногда сам, иногда вместе с бывшими коллегами, например, с киевским экс-прокурором Александром Клижко.

Наведался и Верхогляд

В офисе Павлюка 27 мая состоялся аншлаг. Примерно в 10:00 на лестнице появился мужчина. Он без сопровождения вышел из офиса и ушел, исчезая за углом дома. Этот мужчина – Владимир Верхогляд. Он единственный областной глава СБУ, который сумел удержать свой пост после прихода Януковича на Банковую, а Валерия Хорошковского – в СБУ.

Верхогляд возглавлял СБУ в Днепропетровской области, а позже был советником и консультантом главы службы. В октябре 2014 года его люстрировали, но недавно он восстановился через суд.

Уже через некоторое время после этого визита в СМИ появилась инсайдерская информация о намерениях офиса назначить Владимира Верхогляда на должность главы Харьковской облгосадминистрации.

Сейчас область очень важна и для президента, и для "слуг народа". После смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса в городе начался новый сезон "Игры престолов", передел сфер и предвыборная кампания. Потеря города для ОП может стать болезненной, потеря всей многомиллионной области – роковой. Поэтому сильный и "свой" человек на должности главы ОГА очень нужен.

Всего за несколько дней до эфира журналисты встретили Верхогляда и в компании "слуги народа" из группы Павлюка Сергея Бунина в ресторане. Они заметили расследователей, поэтому вопрос задать им не удалось. Они ушли через задний выход, а на телефонные звонки оба не отвечали.

Офис Павлюка превратился в политико-деловой хаб

Офис Ильи Павлюка превратился в политико-деловой хаб. Порой кажется, что туда ходит больше людей, чем к Зеленскому. Это люди из разных сфер, разных репутаций и с разным багажом.

Утром 25 мая, примерно в 8:00, Павлюк припарковал Mercedes и скрылся за дверью офиса. Еще минута и водитель автомобиля вытащил сумку из багажника и пошел за шефом.

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Сумка очень скоро пошла в путь. Ее впоследствии вынес один мужчина, а другой показал, кому ту сумку отдать. Говорится о Черновицком депутате Валерии Чинуше. А еще – он партнер семьи Павлюка. Дочь последнего – София – вместе с Чинушем владеют гостиницей "Буковина".

На другой день из офиса Павлюка вышел житель Черновцов Юрий Савчук. Его в СМИ называют автодилером, связанным с "криминальным миром". В 2020 году он якобы тоже вышел из следственного изолятора, где пробыл несколько месяцев после того, как Нацполиция заподозрила его в причастности к схеме по похищению элитных автомобилей.

Итог истории

Депутаты принимают в первом чтении закон об олигархах. Там говорится о запрете непубличных встреч чиновников с большим бизнесом. Депутаты принимают – и идут непублично встречаться.

Президент заявляет о недопустимости олигархического влияния. А потом к нему в офис приходит куратор группы нардепов, которые голосуют в интересах вполне конкретного олигарха. И, наблюдая за всем этим, очень хочется попросить президента о 2 вещах.

Нет, даже об одной – на выбор. Либо перестать публично рассказывать о решительной борьбе и недопустимости всего того, что журналисты показали, тогда, по крайней мере, это будет честнее. Либо начать реально с этим бороться. Второй вариант круче, конечно. Но кажется, что начинать придется с себя.