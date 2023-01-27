Политические плюсы для Путина: что диктатору дают конфликты в российском командовании

Конфликты внутри российского военно-политического управления стали постоянным явлением. Для Путина, вероятно, это выгодно, потому что так легче держать контроль над ситуацией.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист, редактор The Insider Тимур Олевский. По его словам, Евгений Пригожин является конечным бенефициаром коммерческих соглашений ЧВК "Вагнер", но руководит ли он непосредственно войсками – остается вопросом.

Читайте также Пригожин критикует Гиркина: в ISW объяснили, как это может сыграть на руку Путину

Почему Путину выгодны внутрироссийские ссоры

Тимур Олевский рассказал, что Владимиру Путину выгодны внутренние ссоры между группами влияния из-за возможности их контроля. По словам журналиста, в России сейчас продолжаются споры между "разжигателями войны" и "псами войны", а Путину выгоднее, когда они спорят между собой, а не против него.

Редактор The Insider рассказал о причине конфликтов. По его словам, основные споры проходят между группой ЧВК "Вагнер", которая хочет, чтобы с ними делились ресурсами, и группой, которая раскачивала идеологию "российской весны" в 2014 году. Эту группу условно возглавляет Игорь Гиркин.

Тимур Олевский рассказывает об отношениях Пригожина и Гиркина: смотрите видео

По мнению Олевского, Путину выгодно, когда эти 2 группы вооруженных людей выступают не монолитно против власти, а выясняют отношения между собой.

Любому диктатору хочется, чтобы сильные вассалы не на него направляли свой гнев или вопрос, а грызлись между собой,

– сказал Тимур Олевский.

Что происходит между Гиркиным и Пригожиным

Оппозиционный журналист отметил, что эти 2 группы выясняют, кто из них лучше. По мнению Олевского, Евгений Пригожин представляет себя "бригадным генералом наполеоновского типа", противопоставляющим себя провалам русской армии и утверждающим, что он самый успешный.

Игорь Гиркин, по словам журналиста, является кровавым ФСБшником и принадлежит когорте людей, которые мечтали о войне с Украиной и "разжигали" ее.

"Сейчас "разжигатели" войны публично выясняют отношения с "псами войны". Это с точки зрения, чтобы мы понимали. Кто из них лучше? Да хоть бы всех их не было", – сказал журналист.

За что борется ЧВК "Вагнер"