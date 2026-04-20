Не стоило этого делать, – профессор из США назвал 3 ключевые проблемы Трампа

Трамп оказался в ловушке сразу на нескольких фронтах: провальная миграционная политика, скандал с файлами Эпштейна, экономические проблемы и хаос на Ближнем Востоке. К тому же он обещал не втягивать США в иностранные конфликты, но нарушил обещание.

Американский профессор Скотт Лукас объяснил 24 Каналу, что выход из конфликта имеет только плохие последствия для политической карьеры Трампа.

Почему Трамп оказался в безвыходной ситуации?

Миграционная политика была главным козырем команды Трампа и провалилась после роковой операции в Миннесоте, где погибли граждане и задерживали обычных жителей,

– сказал Лукас.

Экономические трудности существовали еще до иранской войны, и конфликт только усугубил ситуацию. При этом дипломатический путь мог дать реальные результаты – ограничение ядерной программы Ирана и международные инспекции – но администрация Трампа сознательно от него отказалась.

Вместо деэскалации Трамп получил региональный хаос, где за 7 недель дестабилизация охватила весь Ближний Восток – от Ирана до Ливана, Ирака, Йемена и Сирии.

"Даже его сторонники видят, что он не просто нарушил обещание, а полностью все испортил. Если он не выйдет из этой ситуации в ближайшие недели, впереди только 2 варианта, и они оба плохие: безрезультатная война или публичная капитуляция, которая будет выглядеть как слабость", – отметил эксперт.

Обратите внимание! Советники Трампа призывают его сократить количество спонтанных интервью из-за их влияния на переговорный процесс и внешнюю коммуникацию, в частности в контексте войны с Ираном. По их словам, президент нередко делает заявления, которые могут не согласовываться с официальной позицией, что вызывает беспокойство в обществе.

