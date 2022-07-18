россия стоит за многими политическими кризисами в Европе, – Олещук

В Италии назревает политический кризис из-за вероятной отставки Марио Драги. Такой шаг может иметь очень серьезные последствия и замедлить поставки оружия в Украину.

Намекают, что главные виновники этого скандала – партия, которая может работать на кремль. Это лишь предположение, но есть всеобщая тенденция, в которой замешана россия. Об этом 24 каналу рассказал политолог Петр Олещук.

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По его словам, страна-агрессорка методично и систематически работала над коррумпированием европейской политики. Это делали разными способами:

или через точечную коррумпировку отдельных политиков;

через целые политические партии.

россия стоит за многими правительственными кризисами в современной Европе,

– сказал политолог.

"Потому что такие проекты, как "Пять звезд" в Италии, или "Альтернатива для Германии" в Германии, или же политическая сила Марин Ле Пен во Франции – откровенно пророссийские, финансируемые кремлем. Понятно, что опосредованно", – пояснил Олещук.

Благодаря этому они вошли в политику. Следовательно, россия завела себе "мину замедленного действия" под любую политическую систему европейских государств, чтобы "открыть двери в Украину".

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