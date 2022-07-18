Натякають, що головні винуватці цього скандалу – партія, яка може працювати на кремль. Це лише припущення, але є загальна тенденція, у якій замішана росія. Про це 24 каналу розповів політолог Петро Олещук.

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За його словами, країна-агресорка методично та систематично працювала над корумпуванням європейської політики. Це робили у різний спосіб:

або через точкове корумпування окремих політиків;

через цілі політичні партії.

росія стоїть за багатьма урядовими кризами в сучасній Європі,

– сказав політолог.

"Тому що такі проєкти, як "П'ять зірок" в Італії, чи "Альтернатива для Німеччини" у Німеччині, або ж політична сила Марін Ле Пен у Франції – відверто проросійські, які фінансуються кремлем. Зрозуміло, що опосередковано", – пояснив Олещук.

Завдяки цьому вони увійшли в політику. Відтак росія завела собі "міну уповільненої дії" під будь-яку політичну систему європейських держав, щоб "відкрити двері в Україну".

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