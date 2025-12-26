Трамп на грани краха: станет ли 2026 год его политическим финалом

Политические перспективы Трампа выглядят неутешительными из-за сопротивления американских институтов его попыткам централизовать власть. Республиканцы рискуют потерять контроль над Конгрессом США в 2026 году.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок объяснил 24 Каналу, что Украина должна использовать текущую ситуацию для усиления оборонного потенциала вместе с европейскими союзниками.

Станет ли 2026 год переломным для политической карьеры Трампа?

Политические перспективы Трампа и движения MAGA выглядят сомнительными с точки зрения будущей эффективности, а идея построения "монархической" модели управления в США является нереалистичной из-за устойчивости американской политической системы.

Трамп верит и настойчиво продвигает идею централизации власти, но это будет иметь для него негативные последствия. 2026 год станет последним, когда он будет контролировать Конгресс, однако он так и не смог использовать это большинство для реализации заявленных планов,

– объяснил Клочок.

После завершения каденции против Трампа возобновят около 30 уголовных дел, которые сейчас приостановлены из-за президентского иммунитета. В 2026 году, вероятнее всего, начнется процедура импичмента, которая вряд ли завершится отставкой, но существенно подорвет позиции как движения MAGA, так и Республиканской партии в целом.

"Смогут ли республиканцы восстановить доверие избирателей – вопрос открытый. Партия фактически превратилась в карманную семейную организацию Трампа. Они победили на выборах исключительно благодаря неординарности Трампа и недостаточной осведомленности его электората, ведь ни одного из международных обещаний он качественно не выполнил", – сказал Клочок.

Выведет ли Трамп американские войска из Европы?

В Секторе Газа Трамп остановил войну, но не решил проблему – то же самое может произойти в Украине. Однако ситуация отличается. Но за безопасность в Украине сейчас отвечают европейцы и сама Украина.

Многие европейские государства готовы поддерживать обороноспособность Украины и предотвращать возобновление войны.

Политические перспективы Трампа неутешительны, но Украина должна использовать текущую возможность. Несмотря на нежелание Трампа поддерживать Украину и Европу, он вряд ли выведет американские войска из Европы. Позитив в том, что ряд европейских стран понимают, что вместе с Украиной имеют общего врага – Россию,

– объяснил Клочок.

