Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок пояснив 24 Каналу, що Україна повинна використати поточну ситуацію для посилення оборонного потенціалу разом з європейськими союзниками.

Дивіться також: Зеленський розкрив, що планує обговорити на зустрічі з Трампом та чого очікує від неї

Чи стане 2026 рік переломним для політичної кар’єри Трампа?

Політичні перспективи Трампа та руху MAGA виглядають сумнівними з погляду майбутньої ефективності, а ідея побудови "монархічної" моделі управління в США є нереалістичною через стійкість американської політичної системи.

Трамп вірить та наполегливо просуває ідею централізації влади, але це матиме для нього негативні наслідки. 2026 рік стане останнім, коли він контролюватиме Конгрес, проте він так і не зміг використати цю більшість для реалізації заявлених планів,

– пояснив Клочок.

Після завершення каденції проти Трампа поновлять близько 30 кримінальних справ, які зараз призупинені через президентський імунітет. У 2026 році, найімовірніше, розпочнеться процедура імпічменту, яка навряд чи завершиться відставкою, але суттєво підірве позиції як руху MAGA, так і Республіканської партії загалом.

"Чи зможуть республіканці відновити довіру виборців – питання відкрите. Партія фактично перетворилася на кишенькову сімейну організацію Трампа. Вони перемогли на виборах виключно завдяки неординарності Трампа та недостатній обізнаності його електорату, адже жодної з міжнародних обіцянок він якісно не виконав", – сказав Клочок.

Чи виведе Трамп американські війська з Європи?

У Секторі Гази Трамп зупинив війну, але не розв'язав проблему – те саме може статися в Україні. Проте ситуація відрізняється. Але за безпеку в Україні зараз відповідають європейці та сама Україна.

Багато європейських держав готові підтримувати обороноздатність України та запобігати відновленню війни.

Політичні перспективи Трампа невтішні, але Україна має використати поточну можливість. Попри небажання Трампа підтримувати Україну та Європу, він навряд чи виведе американські війська з Європи. Позитив у тому, що низка європейських країн розуміють, що разом з Україною мають спільного ворога – Росію,

– пояснив Клочок.

Що ще відомо про політичну ситуацію довкола Трампа?