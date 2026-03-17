Монобольшинство рушится: политолог назвал условие, при котором президент может распустить Верховную Раду
- Потеря монобольшинства "Слугой народа" может привести к политическому кризису, если за 30 дней не будет создана новая коалиция.
- Политолог Гладких отметил, что сценарии распада монобольшинства могут включать коррупционные интересы или влияние со стороны России.
Потеря "Слугой народа" монобольшинства запустит конституционный отсчет. Если не удастся создать коалицию за 30 дней, возникнут основания для роспуска Рады и выборов. Однако провести их во время войны практически невозможно.
Политолог Валентин Гладких объяснил 24 Каналу, что депутаты, которые сознательно толкают Украину к этому сценарию, действуют или из коррупционных соображений, или в интересах России.
Может ли распад монобольшинства привести к досрочным выборам?
Президент Зеленский заявил, что депутаты должны работать, а если хотят сложить мандат, то он готов изменить закон о мобилизации, чтобы дать им возможность пойти на фронт.
Эксперт отметил, что в соответствии с Конституцией Украины и законом о регламенте Верховной Рады, пока во фракции "Слуга народа" есть 226 членов – монобольшинство с правами коалиции существует, независимо от того, способна ли она давать необходимое количество голосов в голосованиях.
"Это четко прописано в законе – желающие могут найти соответствующие статьи и убедиться сами. Все остальное – спекуляция", – объяснил Гладких.
Если же монобольшинство прекратит существование, то начнутся переговоры о новой коалиции, и в случае, если за 30 дней коалицию не создадут – президент получает основания распустить Раду и назначить внеочередные выборы.
Провести выборы в нынешних условиях – мягко говоря, проблематично. Поэтому придется создавать новую коалицию и новое коалиционное правительство. Если это не удастся, а такое вполне возможно, возникает уже полноценный парламентский кризис. При этом действует принцип минимально необходимой результативной коалиции,
– сказал Гладких.
В зависимости от того, сколько депутатов потеряет "Слуга народа", новая коалиция может состоять из одной или двух партий. Идея "правительства национального спасения", с которой носятся некоторые политики, – это, по словам политолога, бред, потому что такие широкие конструкции не являются постоянными и просто не работают.
Способна ли Рада избежать потери конституционного состава?
"Наиболее вероятные партнеры – "Голос" и "Батькивщина", хотя "Голос" сам переживает полураспад. Тимошенко свою цену за сотрудничество уже демонстрировала в 2019 году – и все понимают, чего она захочет на этот раз. Коалиция с Порошенко вряд ли возможна, потому что он радикальный оппозиционер, и такой союз не поймет ни его электорат, ни электорат Зеленского", – отметил эксперт.
Собрать широкую коалицию "по одному с каждого" не получится, ведь Бойко и бывшие депутаты ОПЗЖ не могут участвовать в формировании коалиции, потому что по Конституции она образуется фракциями, а их у них нет.
Если за действиями этих депутатов стоит коррупция – пусть антикоррупционные органы докажут это в суде. Если они аффилированы с российскими спецслужбами и действуют в интересах России – это уже вопрос к СБУ, чей прямой функционал – контрразведывательная деятельность. И надо сказать, что СБУ с этим справляется достаточно эффективно,
– подчеркнул Гладких.
Россия не оставляет амбиций дестабилизировать Украину изнутри, в частности через влияние на отдельных политиков. Есть и еще один критический сценарий: если мандаты составит треть депутатов – Рада потеряет конституционный состав, и выборы станут неизбежными.
Обратите внимание! По мнению первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловца, основная причина этих трудностей – страх нардепов перед антикоррупционными органами. Ведь с начала 2026 года уже 5 депутатов получили подозрения от НАБУ и САП по делам о взяточничестве во время голосований. Часть других депутатов допрашивали в качестве свидетелей. Ключевая проблема – фракция "Слуга народа" потеряла ядро.
Что еще известно о политическом кризисе в Украине?
- Зеленский отметил, что в условиях военного положения народные депутаты должны или работать в парламенте, или участвовать в защите страны на фронте. Также он подчеркнул, что результативность голосований в Верховной Раде необходимо повысить.
- Нардеп Федор Вениславский назвал заявление президента о возможной мобилизации парламентариев политическим шагом. Он также подчеркнул, что главной проблемой остается отсутствие системного диалога между парламентом, правительством и ОП.
- Нардеп Александр Юрченко заявил, что около 60 депутатов от "Слуги народа" якобы подали заявления о сложенииякобы подали заявления о сложении мандатов. В то же время пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук опровергла эти утверждения, подчеркнув, что Юрченко не входит в состав фракции и не имеет актуальной информации.