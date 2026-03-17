Монобольшинство рушится: политолог назвал условие, при котором президент может распустить Верховную Раду

Потеря "Слугой народа" монобольшинства запустит конституционный отсчет. Если не удастся создать коалицию за 30 дней, возникнут основания для роспуска Рады и выборов. Однако провести их во время войны практически невозможно.

Политолог Валентин Гладких объяснил 24 Каналу, что депутаты, которые сознательно толкают Украину к этому сценарию, действуют или из коррупционных соображений, или в интересах России.

Может ли распад монобольшинства привести к досрочным выборам?

Президент Зеленский заявил, что депутаты должны работать, а если хотят сложить мандат, то он готов изменить закон о мобилизации, чтобы дать им возможность пойти на фронт.

Эксперт отметил, что в соответствии с Конституцией Украины и законом о регламенте Верховной Рады, пока во фракции "Слуга народа" есть 226 членов – монобольшинство с правами коалиции существует, независимо от того, способна ли она давать необходимое количество голосов в голосованиях.

"Это четко прописано в законе – желающие могут найти соответствующие статьи и убедиться сами. Все остальное – спекуляция", – объяснил Гладких.

Если же монобольшинство прекратит существование, то начнутся переговоры о новой коалиции, и в случае, если за 30 дней коалицию не создадут – президент получает основания распустить Раду и назначить внеочередные выборы.

Провести выборы в нынешних условиях – мягко говоря, проблематично. Поэтому придется создавать новую коалицию и новое коалиционное правительство. Если это не удастся, а такое вполне возможно, возникает уже полноценный парламентский кризис. При этом действует принцип минимально необходимой результативной коалиции,

– сказал Гладких.

В зависимости от того, сколько депутатов потеряет "Слуга народа", новая коалиция может состоять из одной или двух партий. Идея "правительства национального спасения", с которой носятся некоторые политики, – это, по словам политолога, бред, потому что такие широкие конструкции не являются постоянными и просто не работают.

Способна ли Рада избежать потери конституционного состава?

"Наиболее вероятные партнеры – "Голос" и "Батькивщина", хотя "Голос" сам переживает полураспад. Тимошенко свою цену за сотрудничество уже демонстрировала в 2019 году – и все понимают, чего она захочет на этот раз. Коалиция с Порошенко вряд ли возможна, потому что он радикальный оппозиционер, и такой союз не поймет ни его электорат, ни электорат Зеленского", – отметил эксперт.

Собрать широкую коалицию "по одному с каждого" не получится, ведь Бойко и бывшие депутаты ОПЗЖ не могут участвовать в формировании коалиции, потому что по Конституции она образуется фракциями, а их у них нет.

Если за действиями этих депутатов стоит коррупция – пусть антикоррупционные органы докажут это в суде. Если они аффилированы с российскими спецслужбами и действуют в интересах России – это уже вопрос к СБУ, чей прямой функционал – контрразведывательная деятельность. И надо сказать, что СБУ с этим справляется достаточно эффективно,

– подчеркнул Гладких.

Россия не оставляет амбиций дестабилизировать Украину изнутри, в частности через влияние на отдельных политиков. Есть и еще один критический сценарий: если мандаты составит треть депутатов – Рада потеряет конституционный состав, и выборы станут неизбежными.

Обратите внимание! По мнению первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловца, основная причина этих трудностей – страх нардепов перед антикоррупционными органами. Ведь с начала 2026 года уже 5 депутатов получили подозрения от НАБУ и САП по делам о взяточничестве во время голосований. Часть других депутатов допрашивали в качестве свидетелей. Ключевая проблема – фракция "Слуга народа" потеряла ядро.

