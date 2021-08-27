Политический реванш на фоне хаоса: республиканцы хотят поквитаться с Байденом за проигрыш Трампа

Противники Джозефа Байдена в американском политикуме, похоже, решили поквитаться с ним за проигрыш Дональда Трампа. Республиканцы хотят взять политический реванш на фоне хаоса в Афганистане.

Конгрессмены и сенаторы от Республиканской партии разразились критикой в адрес Байдена. Они даже выступили с призывом объявить импичмент американскому президенту, утверждая, что именно его решения привели к кризису в Афганистане.

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По их мнению, это говорит о том, что Байден не способен выполнять роль лидера США. Например, сенатор от штата Миссури Джош Хоули заявил, что у американского президента просто нет воли к борьбе.

В чем обвиняют Байдена

Сейчас республиканцы просто забрасывают камнями Байдена, обвиняя фактически во всех грехах, связанных с Афганистаном. Смерти американских военных в Кабуле только подлили масла в огонь.

Более того, ранее некоторые республиканцы намекали, что все приказы, которые исходят из Белого дома, выглядят такими катастрофическими, потому что Байден может быть болен – физически или психологически. Поэтому пора прибегнуть к 25 поправке о признании президента США недееспособным.

Хотя находятся среди республиканцев, которые сейчас не в Конгрессе, и более здравые представители. Они, конечно, призывают к отставке Байдена, но в то же время опасаются, что без него станет еще хуже.

В целом в пользу нарушения процедуры импичмента Байдену выступили сенаторы из штатов Теннесси, Миссури, Нью-Йорка, Аризоны, Флориды, Техаса и Джорджии.

Сделку подписал именно Трамп

Первым, кто призвал Байдена уйти в отставку после захвата талибами Афганистана, был Дональд Трамп.

Во всей этой вакханалии республиканцы постоянно забывают об одной очень важной детали – сделку между "Талибаном" и США подписал в прошлом году именно Дональд Трамп.



Дональд Трамп подписал сделку между "Талибаном" и США / Фото Getty Images

Она предполагала полный вывод американских войск из Афганистана еще в мае 2021 года. В обмен на это талибы просто пообещали, что не допустят, чтобы кто-то угрожал Западу с территории Афганистана.

Байден не единожды повторял, что хоть ему и удалось продлить вывод войск на 3 месяца, но дальше талибы перешли бы в атаку против американцев. Поэтому оставаться там – просто нецелесообразно.

Отставка Байдена сейчас неуместна

В рядах Республиканской партии все же есть голос разума, понимающий, что отставка президента в такие сложные времена совсем не к месту. Более того, это аморально набивать политические очки на фоне трагедии и смертей американских солдат. С таким заявлением одновременно выступили представители республиканцев в Палате представителей и в Сенате – Кевин Маккарти и Митч Макконнелл.

Почему могут дойти до рассмотрения процедуры импичмента

Атаки республиканцев, да и не только, на Байдена на этом точно не остановятся и я предполагаю, что в Конгрессе даже могут дойти до рассмотрения процедуры импичмента. Главная причина – промежуточные выборы в Конгресс уже в 2022 году.

На сегодня демократы имеют достаточно шаткое большинство в Конгрессе. Если уровень поддержки Байдена вдруг упадет, то республиканцы имеют все шансы изменить расстановку сил в Конгрессе. Здесь у Байдена появились проблемы.



Республиканцы могут иметь шансы изменить расстановку сил в Конгрессе / Фото AP

Как в США оценивают работу президента

Очевидно, что медовый месяц президента с американским народом закончился. Информационные агентства CBS и NBC News провели опросы общественного мнения – как американцы оценивают работу Байдена и его команды. Оба опроса показали резкий спад рейтинга американского президента.

Народ после всех страшных событий в Афганистане разделился четко пополам – 50% американцев одобряют политику, которую ведет Байден, и 50% – не одобряют. Хотя еще в июле опрос CBS News показывал уровень поддержки президента на 8% выше.

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Такое падение рейтинга может показаться странным, ведь по тем же опросам 63% американцев поддерживают вывод войск из Афганистана и полное сворачивание там деятельности. Только 37% выступают против

Почему рейтинги сыплются

Оказалось, что американцам куда ближе события происходящие дома. Еще одна причина – коронавирус, ведь в Штатах вовсю гуляет штамм Дельта, а вакцинация замедлилась. Поэтому если в апреле то, как команда Байдена борется с коронавирусом, приветствовали 69% американцев, то сегодня таких всего 53%.

Стоит отметить, что даже на такие падения, рейтинги Байдена значительно выше, чем были в этот же период у его предшественника Трампа.

Но справедливости ради также стоит отметить, что и опросы были проведены за пару дней до терактов в Афганистане. Поэтому положение Байдена действительно шаткое. Сможет ли он с ним справится – покажет время.