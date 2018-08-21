Политический и экономический кризис в Венесуэле: инфляция достигла небывалых масштабов

Страна переживает бешеный экономический спад в результате которого валюта совершенно обесценилась. МВФ прогнозирует инфляцию венесуэльскому боливару на уровне 1 миллиона процентов в 2018 году.

Об этом сообщает служба BBC.

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Политический и экономический кризис в Венесуэле привели к неслыханно высокому уровню инфляции в стране. Как следствие в стране образовался дефицит продовольственных товаров и медикаментов. Только за июль 2018 года инфляция достигла показателя 82 700 процентов.

Причиной такого экономического положения в стране является продолжение политики печатания денег для покрытия дефицита бюджета режимом Николаса Мадуро.

Ожидается, что экономика Венесуэлы должна сократиться на 18 процентов. Это сокращение будет проходить третий год подряд. Причиной уменьшения ВВП страны является падение добычи нефти в Венесуэле.

В июне президент Венесуэлы Николас Мадуро увеличил минимальную зарплату в стране до трех миллионов боливаров. С учетом дополнительных выплат на покупку минимальной продуктовой корзины она составит 5,2 миллиона боливаров, что примерно равно 1,85 доллара.

С понедельника в Венесуэле вводят новую валюту, которая должна заменить обесцененный в результате гиперинфляции боливар. С банкнот исчезнут сразу пять нулей.

Сейчас по состоянию на прошлый четверг цены на продовольственные товары находились на таком уровне, что за килограмм мяса нужно было заплатить 9,5 миллиона боливар.



Килограмм мяса стоит 9,5 миллиона боливар