"Политический заказ": появилась реакция РПЦ на соглашение Порошенко и Варфоломея

В Русской православной церкви продолжают возмущаться из-за шагов Украины, которые приближают УПЦ к получению Томоса об автокефалии. На этот раз, россияне заявили, что подписание соглашения о сотрудничестве между президентом Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем якобы является "политическим шагом", что находится "вне канонического поля".

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает ТАСС.

Читайте также: РПЦ не может прятаться под названием "украинская" церковь – Филарет

Последние шаги и решения патриарха Варфоломея, включая подписание соглашения, находятся вне канонического поля, исключительно в политической плоскости. Выполняя заказ из-за океана, направленное на ослабление и расчленение единой Русской церкви, патриарх Варфоломей спешит выполнить этот заказ, пока не изменилась политическая конъюнктура и пока у власти в Украине находится нынешний президент,

– заявил он.

Кроме того, представитель РПЦ добавил, что Варфоломей якобы противопоставил себя каноническому мировому православию и уже не может претендовать на роль всемирного координатора для других православных церквей.

"Став на путь раскола, Константинопольский патриарх сделал еще один шаг на пути противопоставления себя полноте Православной церкви. Если раньше с согласия поместных Церквей Константинопольский патриархат выступал для них в качестве координирующего центра, то теперь такого центра больше не существует: Константинопольский патриархат добровольно самоустранился в качестве такого", – заявил Иларион.

По словам священнослужителя, патриарх Варфоломей поставил себя выше других.

"Он уже не "первый среди равных", а "первый без равных", – добавил митрополит.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.



3 ноября, в Стамбуле Президент Украины Петр Порошенко встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем в рамках официального визита главы государства в Турцию. Стороны подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквях, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

История православной церкви: смотрите видео