"Політичне замовлення": з'явилась реакція РПЦ на угоду Порошенка та Варфоломія

У Російській православній церкві продовжують обурюватися через кроки України, які наближають УПЦ до отримання Томосу про автокефалію. На цей раз, росіяни заявили, що підписання угоди про співпрацю між президентом Петром Порошенком та Вселенським патріархом Варфоломієм нібито є "політичним кроком", що перебуває "поза канонічним полем".

Про це заявив голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, митрополит Волоколамський Іларіон, передає ТАСС.

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Останні кроки і рішення патріарха Варфоломія, включаючи підписання угоди, перебувають поза канонічним полем, виключно у політичній площині. Виконуючи замовлення з-за океану, спрямоване на ослаблення і розчленовування єдиної Російської церкви, патріарх Варфоломій поспішає виконати це замовлення, поки не змінилася політична кон'юнктура і поки при владі в Україні перебуває нинішній президент,

– заявив він.

Окрім того, представник РПЦ додав, що Варфоломій нібито протиставив себе канонічному світовому православ'ю і вже не може претендувати на роль всесвітнього координатора для інших православних церков.

"Ставши на шлях розколу, Константинопольський патріарх зробив ще один крок на шляху протиставлення себе повноті Православної церкви. Якщо раніше за згодою помісних Церков Константинопольський патріархат виступав для них в якості координувального центру, то тепер такого центру більше не існує: Константинопольський патріархат добровільно самоусунувся в якості такого", – заявив Іларіон.

За словами священослужителя, патріарх Варфоломій поставив себе вище за інших.

"Він вже не "перший серед рівних", а "перший без рівних", – додав митрополит.

Нагадаємо, 11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з партріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.



3 листопада, у Стамбулі Президент України Петро Порошенко зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм в межах офіційного візиту глави держави до Туреччини. Сторони підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною і Константинопольським патріархатом.

Як створюватимуть Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні й був ухвалений дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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