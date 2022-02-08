Политическое хамство, – советник Ермака отреагировал на заявление Путина о "красавице"

Владимир Путин заявил, что Украина должна выполнять Минские соглашения, использовав в отношении государства выражение "терпи, моя красавица". Такие слова главы Кремля являются политическим хамством.

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он назвал это инструментом тех, кто чувствует свою слабость.

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По словам Подоляка, каждое проявление подобной политической пиар-агрессии является четким осознанием собственной неправоты.

На мой взгляд, политическое хамство, кстати, не такое уж и редкое сегодня явление – это компенсаторный инструмент для тех, кто чувствует свою слабость, не уверен в себе и точно знает, что не сможет это изменить, даже когда проявляет какую-то агрессию,

– заявил советник главы ОПУ.

Если же говорить о выполнении минских договоренностей, то в Офисе Президента указывают на то, что партнеры Украины в США и Европе знают "настоящий характер" этих документов.

"Сможет ли российская сторона всех "передавить", чтобы в рамках минских документов протолкнуть что-то выгодное для себя? Точно нет. Честный и долговременный мир на Донбассе возможен только на основе полного уважения к суверенитету Украины", – подчеркнул Подоляк.

Чем отличается трактовка Минских соглашений Украиной и Россией

В минских договоренностях есть пункт о том, что на временно оккупированном Донбассе должны состояться местные выборы. Россия должна вывести свои войска, а Украина – полностью восстановить контроль над территориями. Однако четкой и официальной последовательности этих шагов нет. Киев настаивает, что сначала Москва должна вывести свои войска и отдать контроль над границей. В то же время Кремль считает, что сначала должны состояться выборы.

Что этому предшествовало

Владимир Путин 7 февраля на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Украина должна выполнять минские соглашения, даже если они ей не нравятся.

При этом он использовал выражение "терпи, моя красавица", в котором комментаторы впоследствии узнали куплет из нецензурной песни российской рок-группы "Красная плесень".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков впоследствии предположил, что Путин использовал фразу о "красавице" не из песен рок-группы, а из народного творчества.

Владимир Зеленский резко ответил Путину на слова о "красавице". Президент отметил, что Украина – действительно красавица, но то, что Путин говорит "моя" – уже слишком.

Зеленский резко ответил Путину на выражение "терпи, моя красавица": смотрите видео