Украина предлагает уступки, Россия –не делает ничего, –ISW о политике Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает оказывать значительное давление на Украину, пока Киев и дальше предлагает уступки и публично заявляет о своей заинтересованности в достижении окончательного окончания войны.

В то же время Россия не демонстрирует готовности к миру и не делает ничего, что подрывает рычаги влияния американского президента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).

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Какой политики придерживается Трамп

Политика американского президента Дональда Трампа, которая сейчас свидетельствует о давлении только на украинскую сторону, подрывает рычаги влияния, необходимые Вашингтону, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина принять любую мирную сделку, которая отвечает интересам США, Украины и Европы.

Президент Украины Владимир Зеленский 4 марта заявил, что "Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров". Он также предложил обменяться военнопленными, запретить удары по энергетической и гражданской инфраструктуре, а также достичь немедленного перемирия в Черном море.

Аналитики напоминают, что украинский лидер уже несколько раз отмечал, в частности в своем недавнем интервью для Fox News 28 февраля, что он готов пойти на уступки по территории, членства Украины в НАТО и собственного пребывания на посту, чтобы обеспечить справедливый и устойчивый мир.

В то же время Путин и ряд высокопоставленных чиновников Кремля, по данным ISW, действуют наоборот и не предложили никаких существенных уступок. Они постоянно повторяют требования, которые сводятся к полной капитуляции Украины, а также к уходу НАТО из Восточной Европы. США стоит использовать проблемы России, которые возникли из-за войны.

Политика США, которая приостанавливает военную помощь и обмен разведывательными данными Украине, уменьшает рычаги влияния, необходимые президенту США Дональду Трампу для достижения заявленной политической цели – прекращения войны в Украине на приемлемых условиях, задача, которая требует усиления давления на Россию, а не на Украину,

– говорится в отчете.

Как Россия влияет на США

В Институте сообщают, что российские чиновники продолжают использовать "бизнес-стимулы", чтобы выдвигать дополнительные требования к США и подтолкнуть Вашингтон к фактическому признанию российской аннексии украинской территории. Аналитики приводят заявление представителя российского диктатора Дмитрия Пескова.

На днях он заявил, что Россия открыта для сотрудничества с американскими компаниями, в частности на оккупированных украинских территориях. В то же время он выразил сомнение относительно совместной работы с американскими компаниями пока США продолжают свои санкции против России. Таким образом он выдвигает условия.

"Включение Песковым незаконно аннексированных Россией территорий Украины в потенциальные будущие американо-российские соглашения об экономическом сотрудничестве является частью российских усилий заставить Соединенные Штаты фактически признать эти территории российскими", – отмечают в ISW.

Отмечают, что риторика Пескова отражает стратегию Кремля по привлечению международных организаций, таких как МАГАТЭ, чтобы узаконить российский контроль над украинскими территориями. Кремль использовал дискуссии с представителями МАГАТЭ по ЗАЭС, чтобы утверждать, что объект находится на территории России.