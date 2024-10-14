Об этом 24 Каналу рассказал глава аналитично-адвокатского агентства "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что у европейских политиков, в частности, нет объяснений для Украины, почему ей нельзя наносить удары вглубь российской территории. Сейчас Западу не хватает решимости относительно войны в Украине.

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Это миссия украинцев

Многих представителей даже старых европейских демократий, как заметил Рыбачук, Украина пугает тем, что несмотря на откровенно слабое правительство, властные институты и кучу проблем наверху, имеет чрезвычайное гражданское общество.

Когда разговариваешь с западными дипломатами, они понимают, что украинцы отстаивают демократические ценности и что мы сейчас значительно большие европейцы, чем представители тех стран, которые основывали Европейский Союз. Мы за эти принципы, за эти свободы сегодня отдаем свою жизнь,

– подчеркнул Рыбачук.

Поэтому во время диалога с западными политиками, им часто нечего сказать. Они понимают, что нет объяснения, почему Украине нельзя наносить удары по целям на территории России, если она на нас напала.

К слову. Политолог Олег Лесной считает, что сейчас разрешение Украине со стороны Запада на осуществление дальнобойных ударов по России остается невыполнимым. Марк Рютте, новый генсек НАТО, "красивыми дипломатическими словами" сказал "нет". Хотя поначалу его заявление выглядело обнадеживающим.

Очень много ответов на наше справедливое "почему" они не могут дать. И мы должны осознать, что модерновая Украина пугает многих опытных политиков из старой Европы и Соединенных Штатов,

– подчеркнул глава аналитично-адвокатского агентства.

Однако, по его мнению, это миссия украинцев. Западные политики отмечают, что мы все время говорим о будущем Украины, воюем за будущее Украины, и таким образом подтягиваем, в частности, и общественное мнение Европейского Союза.

В европейских странах накопилось очень много проблем относительно справедливости, настоящей демократии, верховенства права, международных институтов, которые не оправдывают ни своего названия, ни цели своего создания,

В то же время когда начинаем докапываться до первопричин и последствий, очень часто слышим в ответ, что мы правы, но дальше начинаются разговоры об эскалации, о политической нерешительности,

– отметил Олег Рыбачук.

Однако наша борьба, добавил он, реально поднимает качество европейской политики, и в частности американской, поэтому нам надо чаще доносить до них то, что происходит в Украине, хотя это довольно нелегко.