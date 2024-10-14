Про це 24 Каналу розповів голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зазначивши, що у європейських політиків, зокрема, немає пояснень для України, чому їй не можна завдавати ударів вглиб російської території. Наразі Заходу не вистачає рішучості щодо війни в Україні.

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Це місія українців

Багатьох представників навіть старих європейських демократій, як зауважив Рибачук, Україна лякає тим, що попри відверто слабкий уряд, владні інституції і купу проблем нагорі, має надзвичайне громадянське суспільство.

Коли розмовляєш з західними дипломатами, вони розуміють, що українці відстоюють демократичні цінності та що ми зараз значно більші європейці, ніж представники тих країн, які засновували Європейський Союз. Ми за ці принципи, за ці свободи сьогодні віддаємо своє життя,

– наголосив Рибачук.

Тому під час діалогу з західними політиками, їм часто немає що сказати. Вони розуміють, що немає пояснення, чому Україні не можна завдавати ударів по цілях на території Росії, якщо вона на нас напала.

До слова. Політолог Олег Лісний вважає, що наразі дозвіл Україні з боку Заходу на здійснення далекобійних ударів по Росії залишається нездійсненним. Марк Рютте, новий генсек НАТО, "красивими дипломатичними словами" сказав "ні". Хоча спочатку його заява виглядала обнадійливою.

Дуже багато відповідей на наше справедливе "чому" вони не можуть дати. І маємо бути свідомі щодо того, що модернова Україна лякає багатьох досвідчених політиків зі старої Європи та Сполучених Штатів,

– підкреслив голова аналітично-адвокаційної агенції.

Однак, на його думку, це місія українців. Західні політики відзначають, що ми весь час говоримо про майбутнє України, воюємо за майбутнє України, і таким чином підтягуємо, зокрема, і громадську думку Європейського Союзу.

В європейських країнах накопичилось дуже багато проблем щодо справедливості, справжньої демократії, верховенства права, міжнародних інституцій, які не виправдовують ні своєї назви, ні мети свого створення,

Водночас коли починаємо докопуватися до першопричин і наслідків, дуже часто чуємо у відповідь, що ми праві, але далі починаються розмови про ескалацію, про політичну нерішучість,

– зазначив Олег Рибачук.

Проте наша боротьба, додав він, реально підіймає якість європейської політики, і зокрема американської, тому нам треба частіше доносити до них те, що відбувається в Україні, хоча це досить нелегко.