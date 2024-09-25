Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що західні ЗМІ вважають переговорні позиції України, зокрема пункти плану перемоги, "непробивними", а списком бажань. Це пов'язано із сумнівами, чи дійсно те, що пропонує президент України змінить ситуацію на полі бою.

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Позиція США

На думку Андрія Вігірінського, у США побоюються підвищити ризики для особистої безпеки. Тобто не призвести до ескалації, яка може втягнути Сполучені Штати Америки у війну.

Він припустив, що у плані Зеленського є 2 пункти, про які згадувала українська влада. Перше – мовиться про операцію Сил оборони у Курській області, щоб партнери України надали достатню підтримку для збереження сильних позицій там. Друге – запрошення в НАТО.

Якщо ці два з п'яти пунктів є тими частинами плану, який має призвести до перемоги, то, ймовірно, він не буде узгоджений,

– висловився політолог.

Вігірінський пояснив, що від Джо Байдена не залежить запрошення України в НАТО, адже це рішення мають приймати усі члени Альянсу.

Переговори з Росією

Політолог зауважив, що усі представники російської влади неодноразово заявляли, що Росія не братиме участь у переговорах, де основою є документ, який розроблявся без неї.

Усі учасники першого Саміту миру говорили, що наступний саміт повинен відбутися з урахуванням позицій Росії. За цих умов ми ризикуємо залишитись у тій ситуації, при якій наша позиція є незмінною, але й не реалізується,

– сказав він.

Андрій Вігірінський додав, що Україна може зіткнутися із ситуацією, коли питання переговорів щодо припинення війни візьмуть на себе країни Заходу. Представники ЄС можуть розпочати діалог з Росією про безпеку Євразії, де лише одним з елементів буде російсько-українська війна.