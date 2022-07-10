Безопасность ЕС возможна только без россии: в Бундестаге призвали пересмотреть политику Германии

В Бундестаге считают, что политику сближения с россией, продвигаемую социал-демократами в прошлом, необходимо пересмотреть. Европейскую безопасность следует строить на основе изоляции страны-аргрессора.

Об этом заявил глава комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот. Война россии против Украины побуждает немецких социал-демократов задуматься о новой концепции политики безопасности.

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Безопасность Европы возможна только без россии

Депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в руководящую коалицию, и глава парламентского комитета по международным делам Михаэль Рот призвал создать новую архитектуру безопасности Европы, опираясь на военное сдерживание, политическую и экономическую изоляции россии.

Безопасность в Европе может существовать только против россии, а не вместе с ней. Относительно россии нам нужно больше реализма, а не наивных попыток выдавать желаемое за действительное,

– подчеркнул Рот.

По словам Рота, президент страны-агрессора превратил свое государство в империалистическое. Кроме этого, политик подчеркнул "грубые ошибки", которые его партия допустила в прошлом.

"СДПГ по праву гордится восточной политикой 1970-х годов Вилли Брандта. Несмотря на все исторические заслуги, мы не должны прикрываться Вилли Брандтом из-за коренных изменений в мире", – добавил глава комитета.

Политика Вилли Брандта основана на принципе "изменений через сближение", который был лейтмотивом политики СДПГ, направленным на разрядку напряжения в отношениях с СССР. В то же время, по словам Рота, для переосмысления восточной политики совсем не нужно отказываться от традиционных социал-демократических линий.

"Приверженность Брандта к миру и разрядке была настолько успешной еще и потому, что ее поддерживала военная мощь во имя ядерного сдерживания", – заметил глава комитета.

Он также предупредил, что в рамках новой восточной политики соседи Германии должны более активно участвовать в политике россии. Ведь в будущем Германия больше не может иметь с ней особый путь за счет центрально- и восточноевропейских партнеров.

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Что должна включать в себя новая восточная политика Германии

Еще в мае федеральный глава СДПГ Ларс Клингбейл объявил о развитии восточной политики своей партии.

"Мы очень много внимания уделяли россии. В будущем нам придется гораздо теснее сотрудничать со странами Восточной Европы", – отметил политик.

По его словам, предложение базовой программы СДПГ, согласно которой безопасность в Европе можно обеспечить только с россией, на фоне войны в Украине уже не соответствует действительности. Поэтому внутренняя комиссия партии в ближайшие месяцы определит будущие принципы социал-демократической внешней политики и политики безопасности.

"Это также включает критический взгляд в прошлое", – отметил лидер СДПГ.

Он добавил, что СДПГ гордится восточной политикой Вилли Брандта, однако в ней были ошибки.

"Ангела Меркель сидела в канцелярии 16 лет. Меня беспокоит, почему политика вообще, даже после оккупации Крыма в 2014 году, полагалась исключительно на изменения из-за торговли", – добавил Клингбейл.

Кроме того, он отметил важность будущих отношений Германии с другими странами, в частности Китаем. Ведь ФРГ не стоит попадать в одностороннюю зависимость от него.

"В случае с Китаем это означает, что мы должны значительно снизить технологическую зависимость от КНР, в которой мы уже давно находимся", – подытожил политик.

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