Про це заявив голова комітету із закордонних справ Бундестагу Міхаель Рот. Війна росії проти України спонукає німецьких соціал-демократів задуматися про нову концепцію безпекової політики.

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Безпека Європи можлива лише без росії

Депутат Бундестагу від Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), що входить до керівної коаліції, та голова парламентського комітету з міжнародних справ Міхаель Рот закликав створити нову архітектуру безпеки Європи, спираючись на військове стримування, політичну та економічну ізоляції росії.

Безпека в Європі може існувати тільки проти росії, а не разом з нею. Стосовно росії нам потрібно більше реалізму, а не наївних спроб видавати бажане за дійсне,

– наголосив Рот.

За словами Рота президент країни-агресорки перетворив свою державу на імперіалістичну. Окрім цього, політик підкреслив "грубі помилки", яких його партія припустилася в минулому.

"СДПН по праву пишається східною політикою 1970-х років Віллі Брандта. Попри всі історичні заслуги, ми не повинні прикриватися Віллі Брандтом через докорінні зміни у світі", – додав голова комітету.

Політика Віллі Брандта базована на принципі "змін через зближення", який був лейтмотивом політики СДПН, спрямованим на розрядку напруги у відносинах з СРСР. Водночас, за словами Рота, задля переосмислення східної політики зовсім не потрібно відмовлятися від традиційних соціал-демократичних ліній.

"Прихильність Брандта до миру та розрядки була настільки успішною ще й тому, що її підтримувала військова міць в ім'я ядерного стримування", – зауважив голова комітету.

Він також попередив, що в межах нової східної політики сусіди Німеччини повинні активніше брати участь у політиці росії. Адже у майбутньому Німеччина більше не може мати з нею особливий шлях коштом центрально- та східноєвропейських партнерів.

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Що повинна включати нова східна політика Німеччини

Ще у травні федеральний голова СДПН Ларс Клінгбейл оголосив про розбудову східної політики своєї партії.

"Ми дуже багато уваги приділяли росії. У майбутньому нам доведеться набагато тісніше співпрацювати з країнами Східної Європи", – зауважив політик.

За його словами, пропозиція базової програми СДПН, згідно з якою безпеку в Європі можна забезпечити лише з росією, на тлі війни в Україні вже не відповідає дійсності. Тому внутрішня комісія партії в найближчі місяці визначить майбутні принципи соціал-демократичної зовнішньої та безпекової політики.

"Це також включає критичний погляд у минуле", – зазначив лідер СДПН.

Він додав, що СДПН пишається східною політикою Віллі Брандта, однак в ній були й помилки.

"Ангела Меркель сиділа у канцелярії 16 років. Мене непокоїть, чому політика загалом, навіть після окупації Криму у 2014 році, покладалася виключно на зміни через торгівлю", – додав Клінгбейл.

Окрім цього, він наголосив на важливості майбутніх відносин Німеччини з іншими країнами, зокрема Китаєм. Адже ФРН не варто потрапляти до односторонньої залежності від нього.

"У випадку з Китаєм це означає, що ми повинні значно знизити технологічну залежність від КНР, в якій ми вже давно перебуваємо", – підсумував політик.

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