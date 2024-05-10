Китай преследует политику наказания: каким странам Пекин хочет отомстить больше всего

Китайцы хорошо знают свою историю и учатся на своих ошибках. Поэтому нынешняя дипломатия Китая прежде всего базируется на тех оскорблениях, которые были нанесены репутации Пекина европейскими странами, Соединенными Штатами Америки и Японией.

Об этом 24 Каналу сказал боец ВСУ, политолог Тарас Березовец. Он объяснил, почему сейчас политика Китая строится исключительно на двусторонней основе.

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На что обиделся Пекин

Сейчас главная задача Китая – нанести поражение своему главному геополитическому оппоненту США. Визит Си в Европу был посвящен ключевой цели – разъединить США и европейских членов НАТО.

Китай последовательно преследует политику наказания государств, которые его обидели. С этой исторической точки зрения Китай считает, что Япония уже наказана – потеряла империю и историческое значение в мире,

– сказал Березовец.

По его словам, желание мести берет начало от унижения и опиумных войн, которые так называемые великие державы развязывали против династии Цинь в конце 19 века.

Опиумные войны – это войны Англии и Франции с Китаем за право торговли в важнейших портах на территории Китая, предоставление исключительных привилегий и разрешение на ввоз опиума в Китай, запрет китайского правительства купцам торговать со Средней Азией.

Одним из государств, которое нанесло глубокое оскорбление Китаю, является Россия. Российская империя в результате подписания двух неравноправных договоров лишила Китай территорий на Северо-Востоке. Однако Пекин до сих пор считает эти земли своими.

На чем базируется китайская дипломатия

Пекин всегда строит свои отношения на двусторонней основе. Китай не воспринимает Европейский Союз как партнерскую организацию.

В частности, особенности китайской дипломатии заключаются в том, что наднациональные организации, в которые входят другие государства, не воспринимаются Пекином как вторая переговорная сторона,

– отметил политолог.

Китай всегда исходит из того, что отношения надо строить исключительно на двусторонней основе. То есть отдельно отношения с Сербией, Венгрией, Германией, Францией и тому подобное.

Об этом свидетельствует то, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не может достичь своих целей во время переговоров с Си Цзиньпином, потому что для Китая она не является второй стороной и партнершей,

– добавил Березовец.

Для Пекина договоренности с европейскими чиновниками не имеют смысла. Надо договариваться отдельно с ключевыми игроками. В определенной степени такая тактика имеет логику, ведь китайская дипломатия относится к наиболее мощным мировым школам.

Глобальные планы Китая

Накануне европейского турне Си Цзиньпина в Bloomberg появился материал о будущих намерениях китайского лидера. Си имеет достаточно глобальные планы – переманить Европу от США на свою сторону с помощью экономических рычагов, предоставив больше возможностей. Для этого Пекин сейчас сближается с Европой.

Лидер Китая планирует привлечь на свою сторону те страны Европы, которые проявили хоть какую-то приверженность к Пекину. Он выбрал достаточно подходящее время для своего визита, когда ЕС неуклонно формирует единый голос с Вашингтоном в противостоянии Китая с его дешевым экспортом и рисками для национальной безопасности.

"Я думаю, что это часть попытки убедить европейцев в том, что есть лучшие варианты, что лучшие отношения возможны", – говорит преподаватель китайско-европейских отношений в Брюссельской школе менеджмента в Бельгии Си Дункан Фриман.