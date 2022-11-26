Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. По его словам, жесткая позиция Украины и отчаянное противодействие оккупантам заставили покаяться президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Сначала Киев отказывался с ним встретиться, а потом они перезапустили отношения.

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Украина заставляет европейских политиков меняться

Такую же вещь нужно сделать с Ангелой Меркель. Однако разница в том, что она вообще не раскаивается за свою политику.

Это подлинная политическая проституция. Она виновата в войне. 16 лет ее политики… Она виновата в произошедшем в Грузии. И виновата в войне в Украине, которая началась еще в 2014 году. И ее даже не грызет совесть, – отметил Юнус.

Именно позиция Украины заставила многих европейских политиков измениться, по крайней мере, в публичном пространстве. Впрочем, Юнусу очень не нравится, что Запад часто рассказывает о правах человека, свободе слова, но так медленно включался в борьбу против России.

Несмотря на это, в течение 9 месяцев Запад включился. Сейчас можно услышать все более жесткие заявления против России, военная помощь продолжается. Уже даже идут постепенные шаги по признанию России страной-спонсором терроризма.

В любом случае до 24 февраля они ничего жесткого не делали. Хотя должны были начать все после Грузии в 2008 году. С 2008 по 2014 они ничего не делали. С 2014 года пошли определенные санкции, но оказалось, что на самом деле они вообще ничего не делали,

– подчеркнул Юнус.

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