Об этом 24 каналу рассказал американский политолог Рамис Юнус. По его словам, жесткая позиция Украины и отчаянное противодействие оккупантам заставили покаяться президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Сначала Киев отказывался с ним встретиться, а потом они перезапустили отношения.
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Украина заставляет европейских политиков меняться
Такую же вещь нужно сделать с Ангелой Меркель. Однако разница в том, что она вообще не раскаивается за свою политику.
Это подлинная политическая проституция. Она виновата в войне. 16 лет ее политики… Она виновата в произошедшем в Грузии. И виновата в войне в Украине, которая началась еще в 2014 году. И ее даже не грызет совесть, – отметил Юнус.
Именно позиция Украины заставила многих европейских политиков измениться, по крайней мере, в публичном пространстве. Впрочем, Юнусу очень не нравится, что Запад часто рассказывает о правах человека, свободе слова, но так медленно включался в борьбу против России.
Несмотря на это, в течение 9 месяцев Запад включился. Сейчас можно услышать все более жесткие заявления против России, военная помощь продолжается. Уже даже идут постепенные шаги по признанию России страной-спонсором терроризма.
В любом случае до 24 февраля они ничего жесткого не делали. Хотя должны были начать все после Грузии в 2008 году. С 2008 по 2014 они ничего не делали. С 2014 года пошли определенные санкции, но оказалось, что на самом деле они вообще ничего не делали,
– подчеркнул Юнус.
Юнус раскритиковал политику Меркель по отношению к России: смотрите видео
Меркель имела теплые отношения с Москвой
- Бывший канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно критиковалась за слишком теплые отношения с Москвой. Именно при ней было принято решение увеличить закупку природного газа из России, что делало Германию энергетически зависимой от России.
- Недавно Меркель возмутительно заявила, что не считает ошибкой увеличение закупки газа из России. Тогда это было выгоднее, чем покупать сжиженный газ.
- В октябре 2022 года Меркель сказала, что полномасштабное вторжение Россия в Украину привело к переменам. Это был поворотный момент, и новое правительство должно на это реагировать.