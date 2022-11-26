Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. За його словами, жорстка позиція України та відчайдушна протидія окупантам змусили покаятися президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Спершу Київ відмовлявся з ним зустрітися, а згодом вони перезапустили відносини.

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Україна змушує європейських політиків змінюватися

Таку ж саму річ потрібно зробити із Ангелою Меркель. Однак різниця в тому, що вона взагалі не кається за свою політику.

Це справжня політична проституція. Вона винувата у війні. 16 років її політики… Вона винувата в тому, що сталося в Грузії. І винувата у війні в Україні, яка почалася ще в 2014 році. І її навіть не гризе совість, – зазначив Юнус.

Саме позиція України змусила багатьох європейських політиків змінитися принаймні в публічному просторі. Утім, Юнусу дуже не подобається, що Захід часто розповідає про права людини, свободу слова, але так повільно вмикався в боротьбу проти Росії.

Попри це, упродовж 9 місяців Захід таки увімкнувся. Зараз можна почути все жорсткіші заяви проти Росії, військова допомога продовжується. Вже навіть йдуть поступові кроки до визнання Росії країною-спонсором тероризму.

В будь-якому випадку до 24 лютого вони нічого жорсткого не робили. Хоча б мали почати все після Грузії у 2008 році. З 2008-го по 2014-ий вони нічого не робили. З 2014 року пішли певні санкції, але виявилося, що насправді вони взагалі нічого не робили,

– наголосив Юнус.

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