Про це 24 каналу розповів американський політолог Раміс Юнус. За його словами, жорстка позиція України та відчайдушна протидія окупантам змусили покаятися президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра. Спершу Київ відмовлявся з ним зустрітися, а згодом вони перезапустили відносини.
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Україна змушує європейських політиків змінюватися
Таку ж саму річ потрібно зробити із Ангелою Меркель. Однак різниця в тому, що вона взагалі не кається за свою політику.
Це справжня політична проституція. Вона винувата у війні. 16 років її політики… Вона винувата в тому, що сталося в Грузії. І винувата у війні в Україні, яка почалася ще в 2014 році. І її навіть не гризе совість, – зазначив Юнус.
Саме позиція України змусила багатьох європейських політиків змінитися принаймні в публічному просторі. Утім, Юнусу дуже не подобається, що Захід часто розповідає про права людини, свободу слова, але так повільно вмикався в боротьбу проти Росії.
Попри це, упродовж 9 місяців Захід таки увімкнувся. Зараз можна почути все жорсткіші заяви проти Росії, військова допомога продовжується. Вже навіть йдуть поступові кроки до визнання Росії країною-спонсором тероризму.
В будь-якому випадку до 24 лютого вони нічого жорсткого не робили. Хоча б мали почати все після Грузії у 2008 році. З 2008-го по 2014-ий вони нічого не робили. З 2014 року пішли певні санкції, але виявилося, що насправді вони взагалі нічого не робили,
– наголосив Юнус.
Юнус розкритикував політику Меркель щодо Росії: дивіться відео
Меркель мала теплі відносини з Москвою
- Колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель неодноразово критикували за занадто теплі відносини з Москвою. Саме при ній ухвалили рішення збільшити закупівлю природного газу з Росії, що робило Німеччину енергетично залежною від Росії.
- Нещодавно Меркель обурливо заявила, що не вважає помилкою збільшення закупівлі газу з Росії. Тоді це нібито було вигідніше, ніж купувати скраплений газ.
- У жовтні 2022 року Меркель сказала, що повномасштабне вторгнення Росія на Україну призвело до змін. Це був поворотний момент, і новий уряд повинен на це реагувати.