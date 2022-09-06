Не понимают ментальность Запада, – Шейтельман предположил, почему кремль совершает столько ошибок

В россии альтернативные подходы к принятию политических решений и формированию стратегий. Они искренне не понимают правил, согласно которым действует политикум на Западе.

Кремлевские институты лишены системности в формировании политики, поэтому они совершают много ошибок. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

Обратите внимание Лебединая песня путина, или Во что россия "завернула" план новых захватов

Специфика политических решений

Эксперт отметил, что в кремле просто не понимают, что делают, поэтому ошибки там возникают автоматически.

За время этой войны много раз наблюдалось, что они совершают ошибки именно из-за непонимания западной ментальности. Я не имею в виду народные ментальности, а правила поведения высшего политического руководства западных стран. Они не понимают, по каким соображениям они принимают решения,

– объяснил политтехнолог.

По его словам, в москве считают, что европейцы и американцы давят на свои народы, чтобы они требовали что-то от правительства.

"Это все не так. Любая западная страна имеет стратегию, в отличие от россии. Они этого не понимают. Стратегия правительства принимается на несколько лет. Это правила жизни власти, избранной на 4 года", – рассказал Шейтельман.

По его мнению, на Западе никто не будет принимать другие решения вне общей линии политики.

"В россии думают, что путин завтра решит все по-другому. Они думают, что так работают везде, ведь они сами так привыкли. Но на Западе работают не так. Там есть традиции, политика и ценности. Мы же видели, что ни разу за 8 лет войны с россией ни одна санкция не была отменена Западом. Ни одна и ни разу", – указал эксперт.

Читайте также Байден не хочет признавать россию террористом: почему это еще не конец истории

В кремле не знают слова "стратегия"

Шейтельман рассказал, что разность западного стиля политики и российского очень видна в подходах к стратегическим решениям.

Они не понимают слова "стратегия" и "институт власти". Там даже не могут понять и представить себе их. Если я говорю об окружении путина, то эти люди в буквальном смысле не могут их представить, они никогда этого не видели и не интересовались. Эти люди 20 с лишним лет правят россией и никогда не обменивались опытом с западными коллегами,

– подчеркнул политтехнолог.

Он убежден, что представителям путинского режима даже в голову не приходила возможность хоть как-то сотрудничать с западными политиками.

"Им это в голову даже не приходило. Они только ездили отдыхать на какие-то озера, а не на стажировку в ЕС и США, как это делают украинцы. В россии так не делают, поскольку это вроде как шпионаж и так нельзя", – резюмировал эксперт.

Политические решения в россии: что известно

российский оппозиционный политик Геннадий Гудков считает, что глава кремля владимир путин имел личные мотивы, чтобы начинать полномасштабную войну против Украины. По этой причине русско-украинская война была неизбежна.

В то же время, российское руководство принимало ряд необдуманных решений во время войны против Украины. В частности, в кремле не раз ставили политические задачи военным, что приводило к огромным потерям среди личного состава армии.

В кремле надеялись, что их жесткая внешнеполитическая линия заставит страны Запада уступить интересам россии по отношению к Украине. Однако москве дали понять, что шантаж, в том числе и ядерный, будет безрезультатным.

Вас тоже может заинтересовать – россия приближается к катастрофе: смотрите видео