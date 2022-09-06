кремлівські інституції позбавлені системності у формуванні політики, тому вони роблять багато помилок. Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман.

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Специфіка політичних рішень

Експерт зазначив, що у кремлі просто не розуміють, що роблять, тому помилки там виникають автоматично.

За час цієї війни багато разів спостерігалося, що вони роблять помилки саме через нерозуміння західної ментальності. Я не маю на увазі народні ментальності, а правила поведінки вищого політичного керівництва західних країн. Вони не розуміють, з яких міркувань вони ухвалюють рішення,

– пояснив політтехнолог.

За його словами, у москві вважають, що європейці та американці тиснуть на свої народи, щоб вони вимагали щось від уряду.

"Це все не так. Будь-яка західна країна має стратегію, на відміну від росії. Вони цього не розуміють. Стратегія уряду приймається на кілька років. Це правила життя влади, яку обрали на 4 роки", – розповів Шейтельман.

На його думку, на Заході ніхто не прийматиме інших рішень поза загальною лінією політики.

"У росії думають, що путін завтра вирішить все по-іншому. Вони думають, що так працюють усюди, адже вони самі так звикли. Але на Заході працюють не так. Там є традиції, політика й цінності. Ми ж бачили, що жодного разу за 8 років війни з росією жодна санкція не була скасована Заходом. Жодна і жодного разу", – вказав експерт.

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У кремлі не знають слова "стратегія"

Шейтельман розповів, що різність західного стилю політики й російського дуже видна у підходах до стратегічних рішень.

Вони не розуміють слів "стратегія" та "інститут влади". Там навіть не можуть зрозуміти та уявити собі їх. Якщо я говорю про оточення путіна, то ці люди в буквальному сенсі не можуть їх уявити, вони ніколи цього не бачили й не цікавилися. Ці люди 20 з гаком років правлять росією й ніколи не обмінювалися досвідом із західними колегами,

– підкреслив політтехнолог.

Він переконаний, що представникам путінського режиму навіть на думку не спадала можливість хоч якось співпрацювати з західними політиками.

"Їм це на думку навіть не спадало. Вони лише їздили відпочивати на якісь озера, а не на стажування до ЄС та США, як це роблять українці. У росії так не роблять, оскільки це наче шпигунство і так не можна", – резюмував експерт.

Політичні рішення у росії: що відомо

російський опозиційний політик Геннадій Гудков вважає, що глава кремля владімір путін мав особисті мотиви, щоб розпочинати повномасштабну війну проти України. З цієї причини російсько-українська війна була неминучою.

Водночас російське керівництво приймало низку необдуманих рішень під час війни проти України. Зокрема, у кремлі неодноразово ставили політичні задачі військовим, що призводило до величезних втрат серед особового складу армії.

У кремлі сподівалися, що їхня жорстка зовнішньополітична лінія змусить країни Заходу поступитися інтересам росії щодо України. Однак москві дали зрозуміти, що шантаж, зокрема і ядерний, буде безрезультатним.

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