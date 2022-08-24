Підігрівало ситуацію і те, що своїм політичним вектором Україна становила екзистенційну загрозу для путінського режиму. Про це 24 каналу сказав російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Війна проти кращого життя

Політик вважає, що путін ненавидить Україну через те, що його країна розвивається гірше – через відсутність свободи та демократії.

Україна – країна, яка європеїзується, яка йде з-під його впливу. Цим вона йому небезпечна – демонстрацією, що свобода, демократія та нормальне ставлення до людей дають іншу якість життя,

– пояснив Гудков.

За його словами, росія, яка опирається на гігантські природні ресурси, почала програвати Україні за якістю життя.

"Для нього це смертельний ризик, і він пішов війною. Не тому, що він не вважає українців окремою нацією. Але те, що Україна так погрожувала його режиму – цього він пробачити не міг", – додав опозиціонер.

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Агресія стала неминучою

Гудков зауважив, що вторгнення в Україну для путіна було питанням виживання путінського режиму.

"Це ключовий мотив та суть проблеми. Без війни путін вже не міг утримувати свій рейтинг, а сусідня Україна здобувала нові успіхи, була на шляху до Європи й для нього це було катастрофою", – підкреслив політик.

Крізь призму такої логіки він також знаходить пояснення, чому кремль завдає ракетних ударів по українських містах.

Геннадій Гудков російський опозиційний політик путін б'є по інфраструктурі, містах і заводах для того, щоб зруйнувати Україну і не дати українцям жити краще, ніж живуть росіяни. Якби українці почали б жити краще, то 100 мільйонів його дорослого населення запитали б, чим він займався 22 роки.

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Саме тому Гудков вказав, що до війни проти України путіна підштовхнув страх втратити владу.

"Він боявся, що Україна покаже приклад, як треба розвивати країну та яким шляхом треба йти. Тому вторгнення, значною мірою, було неминучим ще й тому, що найнебезпечнішим сусідом, який показував злиденність і ницість путінського режиму та його безглуздість, була Україна", – резюмував російський опозиціонер.

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