Об этом 24 Каналу сказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. По его словам, Трамп делает громкие заявления, однако на практике все его слова пустые.

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Что не так в действиях Трампа?

Трамп непонятно зачем дает Путину дополнительное время. В то же время соглашается с европейскими союзниками передавать Украине оружие.

На фоне последних заявлений по Украине у меня была надежда, что оружие будет поступать быстрее, ведь в этом случае от Трампа нужно только разрешение,

– отметил Рашкин.

Американский президент не хочет выглядеть перед Путиным слабаком, поэтому в публичном пространстве делает странные заявления, мол, российский президент всех обманул, но не Трампа. Однако пока никаких действий со стороны президента США нет, только пустые слова.

Американский лидер продолжает делать громкие заявления, чтобы выглядеть сильным, в то же время его действия показывают обратное – слабые стороны. По мнению политического деятеля из США, здесь можно надеяться разве на Меланию Трамп, которая скажет, мол, ты не такой крутой, но на самом деле это далеко не так. Ведь в свое время первая леди США сыграла свою роль.

Напомним, когда Трамп рассказал жене о разговоре с Путиным, Мелания вспомнила о российской атаке на Украину.

К слову, в Кремле не исключают, что Путин и Трамп могут встретиться уже в сентябре. Вероятная встреча зависит от того, прибудет ли американский президент в Пекин в честь 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.