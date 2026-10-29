Дональд Трамп принимает решения, которые могут быть выгодны России, несмотря на то, что часть его собственных избирателей поддерживает ужесточение санкций против Москвы и помощь Украине. Американский ветеран Пол Левандовски считает, что объяснение может заключаться не в предвыборной стратегии президента США, а в его стремлении отблагодарить людей и группы, которые помогли ему финансово.

В эксклюзивном интервью для 24 Канала Пол Левандовски рассказал, почему считает политику Трампа транзакционной, какую роль в ней может играть Россия и почему решения американского президента не всегда соответствуют интересам его партии.

Почему Левандовски считает политику Трампа транзакционной?

По мнению Левандовски, решения американского президента не всегда можно объяснить стремлением победить на выборах. Часть республиканцев поддерживает более жесткие санкции против России и военную помощь Украине. Поэтому уступки Москве, по его мнению, не обязательно приносят Трампу политические дивиденды.

Моя теория заключается в том, что Трамп пытается вознаграждать людей, которые его обогатили, фактически оказывать услуги тем, кто ему заплатил,

– заявил ветеран.

Он предполагает, что президент США может руководствоваться личными договоренностями и интересами людей из своего окружения.

Трамп мог смириться с возможностью потерять контроль над Конгрессом после промежуточных выборов и поэтому пытается воспользоваться временем, оставшимся до изменения политического баланса.

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Какую роль в этом может играть Россия?

Левандовски утверждает, что Россия может быть одной из групп, которые извлекают выгоду из решений Трампа. В качестве примера он приводит ослабление санкций против Москвы и возможные финансовые интересы людей, связанных с американским президентом.

В то же время само по себе ослабление санкций не доказывает, что президент США действует в обмен на финансовое вознаграждение. Однако этот шаг вызвал критику в американском Конгрессе: представители обеих партий призвали Трампа в полной мере применять санкционные ограничения против России.

Почему решения Трампа могут навредить его партии

По словам Левандовски, часть решений президента может создавать проблемы для республиканцев в преддверии промежуточных выборов. В частности, позиция в отношении России и войны с Ираном может оттолкнуть независимых избирателей и поставить под угрозу победу кандидатов в конкурентных округах.

Если демократы получат контроль над Палатой представителей, они смогут более активно расследовать действия администрации и требовать от должностных лиц предоставления документов и показаний. Кроме того, контроль над бюджетным процессом даст им рычаги влияния на финансирование Пентагона и помощь Украине.

Однако Левандовски не считает, что сам переход контроля над Конгрессом автоматически приведет к отстранению Трампа от должности. По его оценке, многое будет зависеть от того, смогут ли демократы организованно использовать свои полномочия.