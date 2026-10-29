Трамп може допомагати Росії не просто так: ветеран США пояснив, що стоїть за його рішеннями

В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу Пол Левандовскі розповів, чому вважає політику Трампа транзакційною, яку роль у ній може відігравати Росія та чому рішення американського президента не завжди відповідають інтересам його партії.

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Чому Левандовскі вважає політику Трампа транзакційною?

На думку Левандовскі, рішення американського президента не завжди можна пояснити прагненням перемогти на виборах. Частина республіканців підтримує жорсткіші санкції проти Росії та військову допомогу Україні. Тому поступки Москві, на його думку, не обов'язково приносять Трампу політичні дивіденди.

Моя теорія полягає в тому, що Трамп намагається винагороджувати людей, які його збагатили, фактично надавати послуги тим, хто йому заплатив– заявив ветеран.

Він припускає, що президент США може керуватися особистими домовленостями та інтересами людей зі свого оточення.

Трамп міг змиритися з можливістю втратити контроль над Конгресом після проміжних виборів і тому намагається скористатися часом, який залишився до зміни політичного балансу.

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Яку роль у цьому може відігравати Росія?

Левандовскі стверджує, що Росія може бути однією з груп, які отримують вигоду від рішень Трампа. Як приклад він наводить послаблення санкцій проти Москви та можливі фінансові інтереси людей, пов'язаних з американським президентом.

Водночас саме по собі послаблення санкцій не доводить, що президент США діє в обмін на фінансову винагороду. Однак цей крок викликав критику в американському Конгресі: представники обох партій закликали Трампа повною мірою застосовувати санкційні обмеження проти Росії.

Чому рішення Трампа можуть нашкодити його партії

За словами Левандовскі, частина рішень президента може створювати проблеми для республіканців напередодні проміжних виборів. Зокрема, позиція щодо Росії та війни з Іраном може відштовхнути незалежних виборців і поставити під загрозу перемогу кандидатів у конкурентних округах.

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Якщо демократи отримають контроль над Палатою представників, вони зможуть активніше розслідувати дії адміністрації та вимагати від посадовців надання документів і свідчень. Крім того, контроль над бюджетним процесом дасть їм важелі впливу на фінансування Пентагону та допомогу Україні.

Однак Левандовскі не вважає, що сам перехід контролю над Конгресом автоматично призведе до усунення Трампа з посади. За його оцінкою, багато залежатиме від того, чи зможуть демократи організовано використовувати свої повноваження.