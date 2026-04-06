Общественный деятель, основатель БФ Сергея Притулы и волонтер Сергей Притула в эксклюзивном интервью 24 Канала заявил, что за годы полномасштабной войны власть так и не сформировала вменяемой политики возвращения украинцев. Зато, по его мнению, государство сделало достаточно шагов, которые только оттолкнули часть людей от мысли о возвращении.

Возвращение украинцев из-за границы и провал Минъединства

Притула рассказал, что на эту тему имел разговор с президентом Владимиром Зеленским, но после него главный вопрос так и остался без ответа. В Украине до сих пор нет понятной политики возвращения людей из-за границы, а также нет тех, кто должен был бы собрать это в четкую дорожную карту с конкретными шагами. Поэтому государство говорит о необходимости вернуть украинцев, но не объясняет, как именно хочет это сделать.

У меня такое впечатление, что даже на уровне правительства нет людей, способных прописать эту дорожную карту,

– подчеркнул Притула.

Министерство, которое должно было работать с темой украинцев за рубежом и которое возглавлял Алексей Чернышов, тоже не стало понятным ответом на этот запрос. Вместо внятной работы люди увидели структуру, смысл которой так и не смогли нормально объяснить тем, для кого ее создавали.

Это было посмешище, с которого прежде всего смеялись люди, которые должны были быть целевой аудиторией этой работы,

– сказал Притула.

Больше всего это ударило именно по тем украинцам за рубежом, для которых все якобы и запускали. Люди так и не поняли, что это было и как оно должно было работать, поэтому тема возвращения снова уперлась в отсутствие нормального механизма.

Работа консульств за рубежом

Много нареканий накопилось и на работу украинских посольств и консульств за рубежом, но эту проблему он предложил рассматривать шире. После начала большой войны на эти учреждения резко возросла нагрузка, к которой они оказались неготовыми ни по количеству работников, ни по объему обращений. Когда Притула приехал в посольство Украины в Берлине, то увидел истощенных людей, которым приходится работать с огромным потоком запросов от украинцев по всей Германии.

У нас шесть, кажется, консулов на всю Германию, а у нас за очень короткий промежуток времени появилось миллион украинских беженцев,

– подчеркнул Притула.

При таких условиях каждый приходит со своей болью, документами, просьбой или потребностью в помощи, а быстро обработать все это физически почти невозможно. Отсюда и накапливаются недоразумения, обида и ощущение, что государство не слышит своих граждан. В то же время работники посольств и консульств не устанавливают правила сами, а выполняют то, что для них определили сверху.

Давайте не страну позорить, а конкретно взятых людей, которые где-то на что-то не были способны,

– сказал он.

Для миллионов украинцев за рубежом именно через консульства и посольства складывается первое впечатление об отношении государства к своим гражданам. Когда эта система перегружена и работает плохо, это бьет не только по бытовым вопросам, но и по доверию к самой идее возвращения.

К слову! Украинцы, которые находятся за границей, не теряют права на украинскую пенсию, но выплаты могут остановить, если пенсия не оформлена, не пройдена идентификация или есть проблемы с документами. В 2026 году подать заявление на пенсию можно дистанционно через электронный портал, а получать средства – на карточку украинского банка или через международный почтовый перевод.

Работа, безопасность и перспектива для украинцев

Говоря о возвращении людей, Притула отметил, что государство должно бороться за каждого украинца за рубежом, а особенно за молодежь. Такую политику, по его мнению, можно строить только на трех вещах: работе, безопасности и перспективе. В то же время любые шаги для тех, кто выехал во время войны, должны быть очень взвешенными, чтобы не вызвать раздражение у людей, которые все это время оставались в Украине, жили под обстрелами, теряли доходы и тянули войну на себе.

Я большой сторонник того, что за каждого украинца за рубежом надо бороться со всей силы для того, чтобы этот человек вернулся в Украину. Особенно когда речь идет о молодежи,

– подчеркнул Притула.

Возвращение миллионов людей он не сводит к одноразовым бонусам или красивым лозунгам. Здесь речь идет о сложном сшивании тех, кто прожил войну в Украине, с теми, кто пережил ее за рубежом, и без государства это не заработает. Несколько фондов, общественных организаций или грантовых программ не вытянут такую задачу сами, потому что для этого нужна большая и продуманная политика, а не набор отдельных инициатив.

Это очень сложная архитектура дальнейшего сшивания одних со вторыми. И без участия государства в этом процессе не обойтись,

– сказал он.

Пока такой политики нет, бизнес уже ищет выход сам. Не дожидаясь завершения войны, правительственных программ или государственных рекрутинговых центров за пределами страны, отдельные предприятия уже завозят работников из Индии и Филиппин. Этот процесс сейчас никто системно не координирует, а значит стране все равно придется формировать миграционную политику, где будут учтены и рынок труда, и культурные, и религиозные нюансы.

Что меняется для украинцев за границей?