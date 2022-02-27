Политики, олигархи, бизнесмены: Боррель обещает завтра обнародовать санкционный список для Росси
27 февраля 2022 , 22:59Читати новину українською
Источник:"Интерфакс-Украина"
Жозеп Боррель обещает уже завтра, то есть 28 февраля, обнародовать санкционный список россиян. Туда попадут политики, олигархи, бизнесмены, пропагандисты и военные страны-агрессора.
Глава дипломатии ЕС отметил, что власти согласились увеличить количество людей и компаний, против которых будут применены санкции.
Кстати Евросоюз поставит Украине боевые самолеты, – Боррель
Окончательный список будет завершен Комитетом постоянных представителей ЕС. Список опубликуют завтра.
Он будет включать российских олигархов, бизнесменов, политические фигуры, играющие ключевые роли в системе Путина в России, пропагандистов и военных,
– отметил Боррель.