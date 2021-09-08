Политикой США в отношении Украины и соседей займется дипломат, критиковавшая "Северный поток-2

Администрация Джо Байдена поручила осуществлять надзор за политикой в отношении Центральной и Восточной Европы в Госдепартаменте дипломату Робин Данниган. Она была критиком строительства "Северного потока-2".

Робин Данниган с 2014 по 2017 год занимала должность заместителя секретаря по вопросам энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента. Сейчас дипломат будет способствовать формированию политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы. Также ее работа будет включать вопросы Польши, Венгрии и Чехии.

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Данниган заняла новую должность 7 сентября

Данниган последние 3 года работала в посольстве США в Вене – в должности заместителя главы миссии, а затем поверенного в делах в Австрии. Новую должность дипломат заняла 7 сентября.

Робин Данниган была громким критиком планов России по строительству газопровода "Северный поток-2" в Германию по дну Балтийского моря.

Согласно информации пресс-службы Госдепартамента, в ведомстве Данниган работает с 1992 года. Была с заданиями во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре, где "работала над продвижением энергетических и торговых интересов США".

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