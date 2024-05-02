Об этом 24 Каналу рассказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что в последнее время Китай находится в лучшей для себя геополитической позиции. И это несмотря на то, что у них на протяжении последних лет произошел спад экономического роста.

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Россия постепенно выпадает из международной политики. Это играет на руку Китаю.

Через войну и санкции Россию выводят из международной политики. Китай почувствовал свою силу и занимает ее место. Экономическое противостояние между США и Китаем было давно. А на уровне политическом было противостояние между Китаем и Россией. Сейчас Россия постепенно переходит в вассальную зависимость от Китая. А Пекин занимает те позиции в международных институтах, которые были у России,

– сказал Несвитайлов.

Параллельно это позволяет отвлечь внимание мира от тех вещей, которые творит Китай. Речь идет об оккупации Южно-Китайского моря и подготовке к оккупации Тайваня. Также Пекин вышел на партнерство с Ираном, чтобы расшатать ситуацию на Ближнем Востоке. Идет сотрудничество с Пакистаном, ведь Индия является конкурентом Китая в регионе.

Это все влияет на США. В течение последнего года, а особенно в последние полгода, США сильно потеряли свои позиции. Они не успевали реагировать на все ситуации. Не проявляли достаточной решительности, которую от них ожидают партнеры и боятся оппоненты. Сейчас похоже на то, что Штаты пытаются минимизировать репутационный ущерб, который нанесли, в частности, и Дональд Трамп и его амбиции. Но они не могут сейчас прямо давить на Китай с позиции силы. Могу только где-то поджимать, угрожая санкциями,

– отметил Несвитайлов.

США имеют проблемы и с Европой

Как отметил политолог, главной проблемой является то, что США потеряли определенное единодушие с Европой. А Китай позволяет себе самостоятельно вести диалог с ней. К примеру, уже известно, что Си Цзиньпин едет во Францию, Венгрии и Сербии на следующей неделе.

Интересно, что и здесь Китай пытается перебрать к себе российских сателлитов. Речь идет о Венгрии и Сербии. Также в китайских кредитах сейчас увешаны балканские страны. В частности есть проблемы в Черногории.

Китай заинтересован в том, чтобы Европа и США несколько отдалились. Думаю, они будут пытаться какие-то экономические варианты проворачивать, чтобы мотивировать к дальнейшему отдалению. Ситуация подходит к тому, когда для Европы Китай и США будут "весить" едва ли не одинаково,

– подчеркнул политолог.

При этом не стоит забывать, что такое Китай. Там нарушают права человека. Они держат в цифровом "концлагере" едва ли не 50 миллионов уйгуров. А в реальных лагерях сидят тысячи мусульман по религиозному признаку. Очень лицемерно выглядит, что параллельно Иран спокойно себе сотрудничает с Китаем.

Взаимоотношения Китая и Запада: кратко