Это самая большая ошибка Трампа: почему в США игнорируют главную цель Путина в отношении Украины

США до сих пор надеются договориться с Кремлем с помощью экономических стимулов и компромиссов. Однако попытки воспринимать Владимира Путина как прагматичного бизнесмена являются фундаментальной ошибкой, которая мешает понять истинные мотивы Москвы.

Политолог Петр Олещук отметил в беседе с 24 Каналом, что в Вашингтоне распространено заблуждение о возможности убедить Россию прекратить войну с помощью совместного бизнеса и торговли. Однако Владимир Путин давно руководствуется не экономической выгодой, а имперскими амбициями и стремлением войти в историю.

Почему заключается главная цель Кремля?

"Они ведут переговоры не с бизнесменом, а с лидером тоталитарной секты, который уверен, что несет спасение человечеству. Постоянные предложения американцев: "Давайте что-нибудь совместно построим, ведь торговать выгоднее, чем воевать" – это все бессмысленно", – отметил политолог.

Олещук напомнил, что до полномасштабного вторжения Россия получала колоссальные доходы от продажи ресурсов в Европу и не испытывала финансовых проблем. Когда же Кремль получил достаточно средств, он решил поиграть в реальную геополитическую стратегию, ставя на кон человеческие жизни.

Политолог объяснил ошибку США в переговорах с Путиным: смотрите видео

Требования России относительно контроля над Донецкой областью, по его мнению, являются лишь попыткой рационализировать захватнические цели для внешних наблюдателей. Настоящей первопричиной войны для России остается сам факт существования независимой Украины.

Фундаментальная причина войны, с точки зрения России, – это факт существования украинского государства, который они считают опасным для существования Российской империи,

– подчеркнул Петр Олещук.

По словам эксперта, Кремль стремится ликвидировать украинскую идентичность и государственность в целом, поэтому не остановится на определенных границах. Соответственно, передача каких-либо территорий лишь разжигает аппетит агрессора, стремящегося вновь забрать все без лишних усилий.

Напомним, что в Кремле по итогам визитов американских посланников Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев заявили, что Россия рассматривает возможность возвращения к трехсторонним переговорам о прекращении войны в Украине. В то же время российская сторона воздерживается от разглашения подробностей обсуждаемых предложений и результатов встреч с украинским руководством.