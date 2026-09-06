Вопрос о Донбассе остается одним из ключевых на встрече с американской делегацией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает 24 Канал.

Что сказал Зеленский о Донбассе

По словам президента, вероятно, в ближайшие недели Украина, Америка и Европа смогут обсудить некоторые детали. Во время встречи 6 сентября определенные моменты уже обсудили, есть четкие наработки, новые идеи.

Впрочем, сейчас нужно время, чтобы их глубоко проанализировать, понять, какие детали и шаги необходимы, и приблизит ли это нас к миру.

Вопрос Донбасса – это не вопрос только Донбасса. Я считаю, это вопрос и войны, и выживания, и истощения. Это территориальный вопрос, который является целью российской стороны,

– отметил Владимир Зеленский.

Понятно, что у Украины есть множество вещей, за которые нужно бороться за столом переговоров. Президент добавил, что Силы обороны усилились на поле боя. В частности, на Востоке, там, где враг активен, где он увеличивает численность личного состава, скорее всего, после выборов в российскую Госдуму, именно там будет мобилизация.

Это означает, что на Донбассе решается много геополитических вопросов. Сегодня наши военные, благодаря своим титаническим усилиям, дают возможность работать дипломатии.

"Без сильной позиции на поле боя, сильной позиции Украины, – будут только ультиматумы. А так сегодня возможна дипломатия", – добавил президент.

Он напомнил, что зима действительно станет для украинцев большим испытанием. Это еще один насущный вопрос, который необходимо учитывать. То же самое касается финансирования, гуманитарной ситуации, производства средств защиты – все эти вопросы очень актуальны и находятся в центре внимания.