Питання Донбсу залишається одним із ключових під час зустрічі з американською делегацією. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про Донбас

За словами президента, ймовірно, найближчими тижнями Україна, Америка та Європа матимуть можливість проговорити деякі деталі. Під час зустрічі 6 вересня певні моменти уже проговорили, є чіткі напрацювання, нові ідеї.

Втім зараз потрібен час, щоб їх глибоко проаналізувати, зрозуміти які деталі та кроки необхідні, та чи це наблизить нас до миру.

Питання Донбасу – це не питання тільки Донбасу. Я вважаю, це питання і війни, і виживання, і виснаження. Це територіальне питання, яке є ціллю російської сторони,

– відзначив Володимир Зеленський.

Зрозуміло, що Україна має безліч речей, за які треба боротися за столом переговорів. Президент додав, що Сили оборони посилилися на полі бою. Зокрема на Сході, там де ворог активний, де він збільшує особовий план, скоріш за все, після виборів до російської Держдуми, саме там буде мобілізація.

Це означає, що на Донбасі вирішується багато геополітичних питань. Сьогодні наші військові, завдяки своїм титанічним зусиллям, дають можливість працювати дипломатії.

"Без сильної позиції на полі бою, української сильної позиції, – будуть тільки ультиматуми. А так сьогодні можлива дипломатія", – додав президент.

Він нагадав, що зима справді стане для українців великим викликом. Це ще одне нагальне питання, на яке треба зважати. Те саме стосується фінансування, гуманітарної ситуації, виробництва нашого захисту – всі ці питання дуже актуальні та є у фокусі уваги.