"В страну, которая проигрывает, не инвестируют": политолог объяснил, почему Украина должна сопротивляться

Западные союзники оказывают военную помощь Украине исключительно при условии продолжения активной борьбы. Попытки согласиться на условия врага являются фатальными, ведь в страну, которая проигрывает, никто не будет вкладывать средства.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Валерий Дымов. Эксперт подчеркнул, что любые попытки навязать государству невыгодные условия мира создают крайне опасный прецедент.

Почему сопротивление гарантирует военную помощь

По словам эксперта, западные партнеры готовы помогать исключительно до тех пор, пока украинцы демонстрируют решимость и способность побеждать на поле боя.

Мы изменили отношение немцев тем, что мы сражаемся. Если мы перестанем сражаться – мы не получим оружие. Не будут инвестировать в страну, которая проигрывает. Вот мы сражаемся, и нам начали помогать. Мы сражаемся, и в нас начали инвестировать,

– подчеркнул политолог.

Аналитик также предостерег от переговоров по требованию Кремля, сравнив любые уступки с легитимизацией международного терроризма. Отступление под давлением Москвы лишь усилит аппетиты захватчиков и окончательно разрушит систему глобальной безопасности.

Позиция Конституции и удары по вражескому тылу

Особое внимание гость уделил нормам Основного закона Украины о защите территориальной целостности и суверенитета.

У нас первая статья Конституции гласит: "Украина – независимое, суверенное, правовое, демократическое, социальное государство". Вторая статья Конституции гласит, что суверенитет Украины распространяется на всю территорию Украины. За это гибли люди,

– отметил Дымов.

Оценивая атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, эксперт добавил, что это не только прямые финансовые убытки для оккупантов, но и четкий сигнал союзникам: именно преимущество на поле боя формирует успешную позицию для будущей дипломатии.

Ранее Владимир Зеленский объяснял, что удары по вражеским НПЗ являются ответом на российские атаки по украинской энергетике.