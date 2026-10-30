"Не інвестують у країну, яка програє": політолог пояснив, чому Україна має чинити опір

Про це в ефірі 24 Каналу наголосив політолог Валерій Димов. Експерт підкреслив, що будь-які спроби нав'язати державі невигідні умови миру створюють вкрай небезпечний прецедент.

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За словами експерта, західні партнери готові допомагати виключно доти, доки українці демонструють рішучість і здатність перемагати на полі бою.

Ми змінили німців тим, що ми боремось. Ми припиняємо боротися – ми не отримуємо зброю. Не інвестують у країну, яка програє. От ми боремося, і нам почали допомагати. Ми боремось, і в нас почали інвестувати– підкреслив політолог.

Аналітик також застеріг від переговорів на вимогу Кремля, порівнявши будь-які поступки з легітимізацією міжнародного тероризму. Відступ під тиском Москви лише посилить апетити загарбників і остаточно зруйнує систему глобальної безпеки.

Позиція Конституції та удари по ворожому тилу

Окрему увагу гість звернув на норми Основного Закону України щодо захисту територіальної цілісності й суверенітету.

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У нас перша стаття Конституції каже: "Україна є незалежна, суверенна, правова, демократична, соціальна держава". Друга стаття Конституції говорить про те, що суверенітет України поширюється на всю територію України. За це люди гинули– зазначив Димов.

Оцінюючи атаки на російські нафтопереробні заводи, експерт додав, що це не тільки прямі фінансові збитки окупантам, а й чіткий сигнал союзникам: саме перевага на полі бою формує успішну позицію для майбутньої дипломатії.

Раніше Володимир Зеленський пояснював, що удари по ворожих НПЗ є відповіддю на російські атаки по українській енергетиці.