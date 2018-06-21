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Политолог рассказал, как Трамп в Канаде пытался "подкупить" Меркель конфетами

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Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G7
Ангела Меркель и Дональд Трамп на саммите G7 / Getty images

Президент США Дональд Трамп во время саммита "Большой семерки" в Канаде хотел "задобрить" канцлера Германии Ангелу Меркель конфетами.

После саммита G7, который состоялся в начале июня в Канаде, сеть облетело фото, как канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с другими мировыми лидерами нападает на президента США Дональда Трампа, склонившись над ним над столом.

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Трамп после этого заверил, что у него прекрасные отношения с Меркель, показав несколько других фото с саммита, где он мило улыбается с немецким лидером.

Политолог Ян Бреммер в эфире телеканала CBS рассказал, в этой ситуации между Меркель и Трампом на саммите G7 важен также бэкграунд.

По словам Бреммера, Трамп сидел со скрещенными руками, а потом сунул руку в карман своего пиджака, вытащил оттуда две конфеты и через стол бросил их Меркель со словами "Вот, Ангела. Не говори, что я тебе никогда ничего не даю".

Как пояснил политолог, этот инцидент произошел после сложных дискуссий лидеров "Большой семерки", которые показали расхождения лидеров, в частности в вопросах "торговой войны" США – ЕС и возвращения России в состав "семерки".

Напомним, во время саммита "Большой семерки" в Канаде президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы возвращения России в клуб, чтобы G7 вновь стала G8.

Теги: Новости политики Новости США Канада Ангела Меркель Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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