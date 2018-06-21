Політолог розповів, як Трамп у Канаді намагався "підкупити" Меркель цукерками

Президент США Дональд Трамп під час саміту "Великої сімки" у Канаді хотів "задобрити" канцлерку Німеччини Ангелу Меркель цукерками.

Після саміту G7, що відбувся на початку червня у Канаді, мережу облетіло фото, як канцлер ФРН Ангела Меркель разом з іншими світовими лідерами напосідає на президента США Дональда Трампа, схилившись над ним над столом.

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Трамп після цього запевнив, що у нього чудові стосунки з Меркель, показавши кілька інших фото з саміту, де він мило посміхається з німецькою лідеркою.

Політолог Ян Бреммер в ефірі телеканалу CBS розповів, що у цій ситуації між Меркель та Трампом на саміті G7 важливий також бекграунд.

За словами Бреммера, Трамп сидів зі схрещеними руками, а потім запхав руку у кишеню свого піджака, витягнув звідти дві цукерки і через стіл кинув їх Меркель зі словами "Ось, Ангело. Не кажи, що я тобі ніколи нічого не даю".

Як пояснив політолог, цей інцидент трапився після складних дискусій лідерів "Великої сімки", які показали розбіжність лідерів, зокрема у питаннях "торгової війни" США – ЄС та повернення Росії до складу "сімки".

WATCH: @IanBremmer describes exchange between Chancellor Merkel and Pres. Trump at #G7 summit: "He stood up, he put his hand in his pocket... and he took two Starbursts candies out, threw them on the table and said to Merkel, 'Here, Angela. Don't say I never give you anything.'" pic.twitter.com/LfTWerxsNK — CBS This Morning (@CBSThisMorning) 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, під час саміту "Великої сімки" у Канаді президент США Дональд Трамп заявив, що бажав би повернення Росії до клубу, щоб G7 знову стала G8.