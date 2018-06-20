Журналіст розповів, як і чому Трамп позловтішався над Меркель у соцмережі

У своєму Twitter президент Дональд Трамп позловтішався з того, що проти міграційної політики німецького канцлера Ангели Меркель виступають її ж люди.

Про це у своєму блозі "Безумный мир" розповів Іван Яковина.

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"Глава німецького МВС Горст Зеегофер дав Меркель два тижні на те, щоб вона прийняла рішення у боротьбі з нелегальною міграцією. Здається, саме це, мав на увазі Трамп, коли звинувачував її. Столтенберг, схоже, дивиться на це з наростаючим жахом", – зазначив журналіст.

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 травня 2017 р.

Також Яковина додав, що Зеегофер закликав обидві сторони (хоча насправді, тільки Трампа) зробити все можливе, щоб уникнути розвалу єдності Заходу. Глава німецького МВС абсолютно справедливо нагадав, що за 70 років існування НАТО громадяни країн, що входять до Альянсу, жили у світлі і процвітанні, тому було б нерозумно руйнувати цей порядок. Але є проблема: Дональд Трамп плювати хотів на міркування якогось норвезького старигана.

Ніде на камені не висічено, що зв'язки між США і Європою будуть вічними. Але це і не означає, що вони обов'язково розірвуться. Ми все ще можемо полагодити і отримати загальну вигоду від цього,

– зазначив глава Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг.

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