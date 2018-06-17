"У мене чудові стосунки з Ангелою": Трамп прокоментував скандальне фото з Меркель

Президент США Дональд Трамп відреагував на резонансне фото, на якому на нього "наїжджає" канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Під час саміту країн "Великої сімки", що напередодні відбувся у Канаді, фоторепортерам вдалось зафіксувати момент, як канцлер ФРН Ангела Меркель разом з іншими світовими лідерами напосідає на Трампа, схилившись над ним над столом.

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Коментуючи це фото, Трамп запевнив, що у нього чудові відносини з Меркель, а винні, у всьому, як завжди журналісти, які поширюють "фейкові новини".

У мене чудові стосунки з Меркель, але фейкові ЗМІ публікують тільки погані фото з переговорів, на яких я прошу те, чого не вимагав жоден президент США. Фейкові ЗМІ стверджують, що я не порозумівся з іншими лідерами G7, вони не мають рації. Знову,

– написав Трамп у своєму Twitter.

До цього допису він додав кілька фото. На одному з них видно, як американський лідер торкається руки Меркель і вони обоє усміхаються.