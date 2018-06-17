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"У меня прекрасные отношения с Ангелой": Трамп прокомментировал скандальное фото с Меркель

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Трамп прокомментировал фото с Меркель
Трамп прокомментировал фото с Меркель / Twitter Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп отреагировал на резонансное фото, на котором на него "наезжает" канцлер Германии Ангела Меркель.

Во время саммита стран "Большой семерки", который накануне состоялся в Канаде, фоторепортерам удалось запечатлеть момент, как канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с другими мировыми лидерами наседает на Трампа, склонившись над ним над столом.

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Комментируя это фото, Трамп заверил, что у него прекрасные отношения с Меркель, а виноваты во всем как всегда журналисты, которые распространяют "фейковые новости".

У меня прекрасные отношения с Меркель, но фейковые СМИ публикуют только плохие фото с переговоров, на которых я прошу то, чего не требовал ни один президент США. Фейковые СМИ утверждают, что я не поладил с другими лидерами G7, они не имеют смысла. Снова,
– написал Трамп в своем Twitter.

К этому сообщению он добавил несколько фото. На одном из них видно, как американский лидер касается руки Меркель, и они оба улыбаются.

 

Теги: Новости США Новости политики Ангела Меркель Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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