Политолог рассказал про предпосылки и будущее развитие дела Савченко

Какое развитие получит дело Надежды Савченко – в интервью 24 каналу рассказал политолог Тарас Чорновил.

О том, когда Надежда Савченко начала сотрудничать с Виктором Медведчуком и могли ли ее завербовать.

О том, какую роль в подготовке терактов выполнял Владимир Рубан.

Кого Савченко убеждала осуществить государственный переворот.

Какое завершение будет иметь дело Надежды Савченко.