Политолог рассказал про предпосылки и будущее развитие дела Савченко
19:33, сегодня 223 Читати новину українською
Какое развитие получит дело Надежды Савченко – в интервью 24 каналу рассказал политолог Тарас Чорновил.
О том, когда Надежда Савченко начала сотрудничать с Виктором Медведчуком и могли ли ее завербовать.
О том, какую роль в подготовке терактов выполнял Владимир Рубан.
Кого Савченко убеждала осуществить государственный переворот.
Какое завершение будет иметь дело Надежды Савченко.
Источник: 24 Канал
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