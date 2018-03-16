Політолог розповів передумови та майбутній розвиток справи Савченко
19:29, сьогодні 654 Читать новость на русском
Який розвиток матиме справа Надії Савченко – в інтерв'ю 24 каналу розповів політолог Тарас Чорновіл.
Про те, коли Надія Савченко почала свіпрацювати з Віктором Медведчуком та чи могли її завербувати.
Про те, яку роль у підготовці терактів виконував Володимир Рубан.
Кого Савченко переконувала здійснити державний переворот.
Яке завершення матиме справа Надії Савченко.
Джерело: 24 Канал
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